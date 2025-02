Ahorro de agua en la estación

Publicado por Jennifer García Carrizo | Investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos y periodista de Hypatia II Redacción Creado: Actualizado:

Día de documentar cómo ahorramos agua en la estación como parte del proyecto que vengo desarrollando sobre sostenibilidad. Hoy, Helena Arias Casals, la ingeniera de Hypatia II, me cuenta cómo mide el nivel del agua restante en el depósito y me informa del consumo medio que llevamos durante los soles que ha durado la misión. De momento, es de unos 10 litros por persona al día, lo cual es una cifra estupenda, especialmente teniendo en cuenta que, en 2022, el consumo medio de agua por persona y día en León fue de 133 litros. ¿Cómo lo hacemos? Fregamos los platos con la menor cantidad de agua posible, cerrando siempre el grifo cuando no es necesario y usando un caudal mínimo para fregar. Además, hemos racionado las duchas: nos duchamos cada tres días, coincidiendo con el día en que hacemos deporte intenso (cardio). El resto de los días nos aseamos con una esponja y agua. Para fregar el suelo, reutilizamos el agua de la ducha o de fregar los platos, y también regamos algunas plantas con agua reutilizada previamente filtrada.Y he de decir que estoy gratamente sorprendida. No echo demasiado en falta las comodidades de la Tierra: es verdad que aquí no tenemos lavadora, pero también lo es que comemos comida deshidratada, y para hacerla comestible hay que rehidratarla, por lo que consumimos más agua de lo normal en la cocina. Dicho esto, hoy toca ducha marciana y, aunque esta parte no se me está haciendo especialmente dura, lo cierto es que se agradece. Eso sí, una ducha rápida, de las de antes, con barreño y cazo. ¡Qué recuerdos de la infancia!