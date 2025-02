¡Cumpleaños marciano!

Publicado por Jennifer García Carrizo | Investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos y periodista de Hypatia II Redacción Creado: Actualizado:

Hoy Helena Arias Casals, la benjamina e ingeniera de la tripulación, cumple 24 años. ¡Juventud, divino tesoro! Y, como no todos los días se cumplen años en Marte, lo hemos celebrado como es debido: con una deliciosa pasta con atún y albahaca fresca (que hemos recogido del invernadero de la estación) y con helado deshidratado de astronauta que Helena nos ha regalado. Era delicioso y, aunque es como una especie de barrita seca deshidratada y no está frío, consigue realmente encapsular el sabor auténtico de un helado. ¡Qué forma tan bonita de transportarnos a la Tierra! Y aún queda la cena y una pequeña actividad nocturna que estoy segura de que le va a encantar, porque pretendemos sorprenderla con una piñata. Por otro lado, hoy llegamos al ecuador de la misión y por fin he podido terminar el escaneado exterior de la base. Eso sí, con la ayuda de la científica de la misión, la doctora Estel Blay, a la que estoy profundamente agradecida. Como dice el proverbio africano: si quieres ir rápido, ve solo; pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y hoy ella ha sido mi estrella de la suerte, que me ha «salvado» parte del proyecto. Porque, sin duda, sola yo no habría sido tan eficaz. Mi agradecimiento más sincero desde aquí, Estel: gracias por tu generosidad. Los días empiezan a acelerarse y se nota en varios aspectos: comienzo a cogerle cariño a esto de despertar en Marte; cada día parece más un hogar.