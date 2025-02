La mujer que signa ciencia

Publicado por Lidia Yanel Toledo Creado: Actualizado:

Ana María Manzano lo mismo interpreta en lengua de signos una conferencia de matemáticas como de química, nutrición, sexualidad, antibióticos o meteorología: se considera una mujer «de letras", pero acompañó como intérprete a una estudiante de Bioquímica y desde 2017 ha realizado un centenar de interpretaciones con divulgadores científicos o sobre ciencia, informa Efe.

Manzano es maestra en el colegio Mayol de Toledo y en una de las aulas del centro educativo recibe a la Agencia Efe con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Estudió Magisterio y después Intérprete en Lengua de Signos (ILS), algo que quería desde pequeña porque lo había vivido de cerca, en familia, pero cuando hizo prácticas en un colegio dentro de su formación como intérprete recuerda que se le daban bien las asignaturas de letras, en absoluto las de ciencias. Sin embargo, nada más terminar contactaron con ella para trabajar con una universitaria sorda que iba a estudiar Bioquímica en el campus de Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha), y ella aceptó. «Fue un reto enorme para mí, porque, claro, yo soy de letras. Pero era una oportunidad que no podía rechazar», ha señalado. Y así comenzó su «aventura», signando todas las asignaturas de esa alumna, ya fuera termodinámica, matemáticas, biología o incluso una tutoría. Estuvo algo más de un año en ese empeño, lo que le llevó a tener una práctica y “un entrenamiento” intenso y a familiarizarse con “cuestiones complicadas de áreas científicas con las que no estaba acostumbrada, como las fórmulas físicas o químicas o la anatomía”, indica. Estuvo 2016 y hasta finales de 2017, precisamente cuando surgió el colectivo 'Ciencia a la Carta', que contactó con ella para su proyecto de divulgación científica porque querían, ya desde sus orígenes, hacerlo inclusivo y accesible.

Desde aquel momento Ana María Manzano ha interpretado un centenar de conferencias de divulgadores y ha acompañado a 'Ciencia a la Carta' en otras iniciativas como Pint of Science, que lleva la ciencia a lugares de ocio como bares o terrazas. «Fue otro reto más, y otro reto al que no me pude negar. Lo acepté y llevo desde 2017 trabajando con ellos», afirma recordando que ha interpretado a algunos de los divulgadores más conocidos, desde la farmacéutica y nutricionista Boticaria García (Marián García) hasta Andrés Barbona (CSIC).