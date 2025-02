¿Qué comen los astronautas?

Publicado por JENNIFER GARCÍA CASADO Investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos y periodista de Hypatia II. Creado: Actualizado:

Tras la primera semana de misión, el cansancio empieza a acumularse. Después de un poco de deporte, me pongo a grabar vídeos para mi proyecto aquí, en la MDRS. Hoy toca explicar por qué la comida de los astronautas es deshidratada. Fundamentalmente, se debe a cuatro motivos, que además tienen que ver con la sostenibilidad. El hecho de que sea deshidratada reduce su volumen y su peso, lo que permite que pueda ser almacenada en envases más pequeños y disminuye la cantidad de plásticos y envases asociados a su empaquetado. Además, esta comida tiene una vida útil de unos 30 años y evita el desperdicio de comida. Al ser más ligera, su transporte al espacio tiene una menor huella de carbono y, sobre todo, para conservarla, no se necesita un frigorífico. Como ves, todo son ventajas, especialmente si estás en Marte, y lo cierto es que es bastante similar a la comida que comerías en la Tierra. Por la tarde, sigo grabando. El tiempo apremia y no puedo “entretenerme”, así que me quedo en la estación hablando sobre cómo visten los astronautas análogos y entrevistando a la geóloga Marina Martínez, que ha traído a la estación una pistola portátil de fluorescencia de rayos X, la cual sirve para obtener análisis composicionales de rocas. Esta pistola, llamada VANTA Max, facilita su trabajo de recolección de muestras. Gracias a ella puede realizar un análisis preliminar de las rocas en el sitio de recogida y determinar cuáles son de su interés y cuáles no tanto. Y así, otro mágico día, de esos en los que no da ni tiempo a pensar, llega a su fin en Marte.