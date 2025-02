Día de impresión 3D y homenajes a la mujer en la ciencia

Publicado por Jennifer García Carrizo| Investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos y periodista de hypatia II

Hoy he realizado la salida extravehicular (EVA) más especial hasta el momento. Al menos para mí. Por primera vez he comenzado a sentir que yo domino el traje «espacial»; parece que empiezo a hacerme con él. No es solo su peso, sino el tamaño que tiene y lo difícil que es gestionar un traje tan grande, que no está exactamente diseñado para mujeres ni para personas de mi estatura.

A la vuelta de la EVA la tripulación estaba trasteando con la impresora, y aprovechando el momento he continuado las entrevistas que estoy realizando para mi proyecto. La impresión 3D es una tecnología sostenible porque reduce el desperdicio de material, permite el uso de materiales reciclados y optimiza la producción local, disminuyendo la huella de carbono. En el ámbito espacial permite la fabricación in situ de herramientas y repuestos, reduciendo la dependencia de envíos costosos desde la Tierra. De hecho, en misiones a Marte podría aprovechar materiales locales para construir estructuras, haciendo la exploración más autosuficiente.

Por otro lado, hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y, por fin, hemos desvelado el proyecto científico y artístico en el que hemos estado trabajando en varias salidas extravehiculares: una gran cruz de 40x40 metros, símbolo de la huella que las mujeres podemos dejar en la ciencia, y que los satélites pueden capturar.

Es de noche aquí en Marte, y me invade la melancolía: solo quedan tres soles completos en el planeta rojo.