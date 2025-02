José Antonio Idoeta: «En Soltra hemos demostrado que hay otra forma de hacer economía»

Al director general de Soltra, José Antonio Idoeta, le interesa más la ‘c’ de actitud que la ‘p’ de aptitud. Tras 25 años de historia, hace balance de la actividad de la entidad de economía social un día antes de recibir el Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos. Para Idoeta, lo más importante de la compañía son los proyectos de vida que consiguen desarrollar las personas con las que trabajan.

-¿Qué se puede decir de Soltra que no se sepa ya?

-Es una entidad de economía social que está demostrando, por la parte mercantil, que hay otra forma de hacer economía. Por la parte de la fundación estamos consiguiendo generar proyectos de vida para personas que lo tienen muy difícil, algunas han estado más de treinta años en régimen asilar en un hospital. Hemos conseguido recuperarlas para la sociedad.

-En el ranking de empresas de 2022 Soltra aparece en el puesto 1.650 de toda España.

-En Castilla y León estamos en el puesto treinta o cuarenta. El grupo Soltra tiene cerca de cuarenta millones de facturación y más de 1.600 empleos.

-Soltra celebra 25 años en León. ¿Qué cambios importantes ha habido en los derechos de las personas con discapacidad?

-Se nos conoce por la evolución del número de personas y a las cifras de crecimiento de negocio de toda la organización, pero más allá de todo eso yo diría que lo que estamos consiguiendo un cambio de mentalidad. Estamos capacitando a las personas incluso en su manera de pensar, pasando de ese estereotipo de que la discapacidad no puede o limita, a decir que sí podemos y lo estamos demostrando tanto en la diversidad de actividades que hacemos, en los niveles de exigencia de mercado y en el formato de economía social, demostrando que se puede hacer trabajo.

-Ustedes ya lo saben, pero ¿cómo convencer a un empresario de los beneficios de contratar a personas con discapacidad cuando hay empresas de más de cincuenta empleados que cumple con la reserva de plazas e incluso que no hace falta tener ese número de empleados para contar con personas con diversidad diferente?

-Depende de la sensibilidad del propietario de la empresa. Con los clientes que nos han dado la oportunidad de contar con nuestros servicios hemos empezado con actividades muy simples, sencillas, porque tenían esos miedos, pero acabamos desarrollando actividades muy importantes. Uno de los factores más negativos para nosotros es el desconocimiento. En Vestas empezamos atendiendo la cantina, sirviendo bocadillos en Villadangos, y hoy somos formadores de sus operarios, pasando de ser un proveedor muy sencillo a ser un proveedor estratégico. Esa evolución la estamos viendo en muchos clientes. En la medida que nos conocen y ven cómo desarrollamos las actividades nos ganamos su confianza.

-¿Con cuántas empresas trabajan actualmente?

-Muchas. Solo con lavandería trabajamos con ochenta clientes. En el mundo empresarial muchos de ellos son multinacionales, con las exigencias que eso tiene. Una de nuestras fortalezas es dar servicio a nuestros clientes que nos ofrecen la oportunidad de encontrar más oportunidades en el mercado, pero hay otra interna en las actividades que desarrollamos para poder dar oportunidades de empleo a más personas.

-¿Qué hay que hacer para trabajar en Soltra?

-Nos importa la ‘c’ de la palabra actitud, porque la’ p’ de aptitud si no la tienen la generamos aquí. No solo generamos oportunidades de empleo, sino que formamos a las personas en las actividades que van a poder desarrollar, e incluso hay personas que empiezan en una determinada actividad y terminan en otra que ni pensábamos, y en ese proceso de tránsito han ido formándose y aprendiendo. Se suele decir que cuando se hace una entrevista de trabajo se busca a la mejor persona para ese puesto. Nosotros lo que hacemos es buscar el mejor puesto para la persona. Miramos la actitud y vamos generando las aptitudes.

-¿Cualquier persona puede marcar el teléfono y pedir un trabajo?

-A diario estamos recibiendo solicitudes de empleo que piden una oportunidad. Nosotros nos dirigimos al Ildefe, al Ecyl, a la Universidad... Nos blindamos con las asociaciones para que Soltra sea una herramienta para dar salida a todas estas necesidades. Las entidades del Tercer Sector de León saben que pueden contar con nuestras posibilidades para el empleo. Hay una dinámica de conocimiento.

-¿Tienen lista de espera de personas que están formadas y pendientes de encontrar un empleo?

-Tenemos una cartera de trabajo, pero también tenemos en mente actividades nuevas y líneas de actividad en la que estamos creciendo. Desde que iniciamos el proyecto, todavía no hemos reducido plantilla, estamos en continuo crecimiento. En ocasiones nos vienen oportunidades de empleo que hay que resolver de inmediato y lo solemos hacer. Con Vesta fue algo parecido. Iniciamos una actividad que no desarrollábamos en ese momento. Tenemos un portafolio, más lo que el cliente necesite.

-¿Cuáles son esas actividades nuevas que se plantean?

-Dentro de los sectores que desarrollamos, pero líneas de acción distintas. Estamos en líneas de crecimientos, como los supermercados, que tenemos cuatro abiertos y la idea es llegar hasta diez. Tenemos la línea de textil, confección, que en México es nuestra actividad más fuerte, pero aquí la estamos potenciando, hay una quincena de personas trabajando y esperamos crecer.

-¿Cuál es el perfil de la persona que trabaja en Soltra?

-Con la normativa legal como centro especial de empleo necesitamos que el 70% de los trabajadores sean personas con discapacidad. En nuestros estatutos establecimos como mínimo que tienen que ser del 90% y de esos, el 50% personas con mayores necesidades de apoyo, ya sea discapacidad intelectual, enfermedad mental o discapacidad física o sensorial superior al 65%. Estamos cumpliendo los indicadores. La franja de edad de las personas que trabajan con nosotros está entre los 34 y los 45 años. La mayoría tienen discapacidad intelectual o enfermedad mental.

-¿En qué actividades dan empleo?

-Hay un poco de todo, pero las más focalizadas son automoción y lavandería. Son entornos más protegidos. La actividad de automoción va muy bien para las personas con discapacidad cognitiva que son buenos en trabajos repetitivos, que les da cierta tranquilidad y seguridad a la hora de desarrollar su actividad. Lo mismo ocurre con la lavandería.

-Soltar además organiza campañas de sensibilización social y visibilización.

-’Hazte incluencer’ comenzó como una campaña, pero se ha quedado como un programa dentro de las actividades que realizamos. Empezó como una campaña para intentar sensibilizar y que la sociedad sea lo menos excluyente posible. Pero ahora se ha quedado como un programa con distintas acciones. Tenemos colaboraciones con Ademar, con la Cultural, tenemos embajadoras deportivas como María Martín Granizo o Sara Aller, personas con un calado deportivo muy importante. También damos mucho valor a una acción para acercarnos a los centros escolares a los cursos entre los once y trece años. Explicamos a los chicos y chicas qué es la discapacidad y les invitamos a que visiten nuestras instalaciones e interactúen con las personas y las actividades que desarrollamos. Al terminar las pedimos que lancen un mensaje en redes sociales y son muy potentes, de cada visita se selecciona un mensaje y de todos se elige uno y se otorga un premio y participan en la elaboración de un grafiti con un grafitero de cierto reconocimiento. Costó ponerlo en marcha porque no había presupuesto en los centros escolares y no tenían tiempo asignado en el proceso curricular. Sin embargo, hoy en día nos piden aumentarlo a otras franjas de edad. Tenemos peticiones de centros de Madrid. Es un programa potente.

-¿Con qué apoyos cuenta Soltra?

-Los apoyos de la administración son los que tienen los centros especiales de empleo a los costes salariales o subvenciones a las adaptaciones a puestos de trabajo. El apoyo de la parte societaria es muy importante, nos sentimos muy arropados. Somos una entidad sin ánimo de lucro. La parte societaria está formada por los Padres Dominicos, Finaccess, Unicaja y Gureak, grupo empresarial del País Vasco.

"La residencia es nuestro orgullo"

-Soltra está presente en México y Dinamarca. ¿Tienen previsto ampliar a otros países?

-En México estamos en el estado de Puebla y nos están pidiendo que nos expandamos a otros estados y repliquemos el formato. Lo de México es sorprendente. En España hay una normativa de discriminación positiva, pero en México no y allí somos más de 1.100 personas trabajando, el 85% con discapacidad. En España llevamos un recorrido desde el año 1982 con la legislación que favorece y apoya a entidades de este tipo para trabajar en este formato de la búsqueda de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, pero allí no hay nada. Hemos participado en el Senado mexicano, han venido senadores aquí a España para ver cómo lo estamos haciendo y empiezan a surgir brotes verdes desde la administración.

-En México son un modelo para el cambio también para el Estado.

-Sí. Estamos favoreciendo que se creen leyes porque no hay ninguna. Están viendo la evolución que tenemos. También han estado aquí miembros de la administración danesa y nos han pedido que demos respuesta a sus necesidades sociales, porque allí no hay una entidad de formato parecido a la nuestra. Ahora mismo estamos empezando a desarrollar actividades de habilidades sociales y laborales en personas con necesidades de inclusión en el mercado laboral en Dinamarca, un país con una mínima tasa de desempleo. Están abriendo las puertas a la inmigración y estamos apoyando a la administración a generar estas habilidades sociales. Ahora estamos abriendo en Alemania una oficina comercial en la que estamos viendo las posibilidades en principio para traer actividad a España o Dinamarca, pero quién sabe.

-La Fundación Soltra cuenta además con una residencia y un centro ocupacional. ¿Cómo funciona la residencia?

-La residencia nos llena de orgullo y lo decimos con satisfacción. Damos más valor a la parte cualitativa más que a la cuantitativa. Que en León haya una empresa de quinientas personas no es baladí, teniendo en cuenta el perfil de las personas con las que trabajamos. La Fundación es nuestra responsabilidad social corporativa. Cuando empezamos la actividad en el año 2014 las primeras personas que vinieron a la residencia estaban en régimen asilar en el hospital en Castilla y León, medicadas y abstraídas. De repente, pasan de un entorno cerrado a una situación en la que pueden salir y entrar cuando quieren. Por mucho que digamos no podemos ni imaginar la situación de que algunas personas que llevaban en un hospital 33 años y, de repente, les abren la puerta y vienen a vivir aquí. Ver la evolución de esas personas en el tiempo, algunas están en viviendas tuteladas, con un empleo, integradas en la sociedad y que al principio podían dar hasta miedo y ahora están siendo reconocidas en su entorno municipal y que, su entorno cercano, la gente se enorgullece de tener un proyecto de este tipo. Hay 40 personas que, como ellos dice, en algunas ocasiones han estado muertos en vida y han recuperado su vida y su dignidad, algo que nos impacta decirlo, no por el desarrollo hasta aquí, sino porque en nuestras conciencias deberíamos cargar el qué hemos estado haciendo. Hemos generado empleo en un entorno muy difícil y en el que para desarrollar esta actividad el empleo viene de fuera y traemos trabajo para personas de aquí. Ni en todas las provincias ni en todas las comunidades hay un Soltra. En Castilla y León funciona bien el Tercer Sector.

Mañueco entrega un premio que Diario de León emitirá en directo este viernes

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, entrega este viernes 21 de febrero el acto de entrega a Soltra del XIX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos. El acto llenará el aforo del Auditorio Ciudad de León a partir de las 13.30 horas en un encuentro social presidido por Adriana Ulibarri, presidenta del Diario de León, en una jornada en la que el Diario de León se viste de gala para entregar uno de los más prestigiosos premios que desde hace diecinueve años reconoce la labor social de entidades, organismos, colectivos o personas a título individual de la provincia. La gala comenzará a las 13.30 horas y podrá seguirse en directo en la edición digital (www.diariodeleon.es).

El premio comenzó su andadura en 2006. La Universidad de León fue la primera institución en recibir este reconocimiento, que en los años sucesivos recayó en el Club Balonmano Ademar, la Asociación del Alzhéimer, Asprona, Aspace, la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, el Hogar de San Genadio, el Monasterio de Santa Cruz de las madres Benedictinas de Sahagún, la Junta Provincial de la Asociación contra el Cáncer, la Fundación Cepa, Alfaem Salud Mental León, Margarita Morías (presidenta de la Fundación Eutherpe), la Fundación Juan Soñador, los sanitarios por su labor durante la pandemia de covid, Museo Casa Botines Gaudí, la Hermandad de Donantes de Sangre de León y la Muy Ilustre, Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro.