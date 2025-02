Diario de León entrega hoy el premio a los valores de Soltra

El sueño que tuvieron Antonino Fernández y Cinia González hace veinticinco años se ha convertido en una de las principales empresas de León y Castilla y León que genera oportunidades de trabajo y proyectos de vida para casi 1.700 personas, el 90% con discapacidad. Soltra se fundó en el año 2000 en las instalaciones de los Padres Dominicos en la Virgen del Camino de la mano de Iñaki Alkorta, la actividad que el Grupo Gureak de San Sebastián. La entidad sin ánimo de lucro cumple 25 años en León, 20 en México y 7 en Dinamarca e inicia su trayectoria en Alemania con la finalidad de encontrar nuevos nichos de empleo.

Soltra recibe hoy el Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos, que en su XIX edición reconoce la trayectoria de una empresa de economía social cuyo principal activo es la de promover oportunidades de empleo para la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad que requieren de mayores necesidades de apoyo.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco asistirá a la entrega de un reconocimiento que presidirá la presidenta del Diario de León, Adriana Ulibarri y que el periódico emitirá en directo a partir de las 13.30 horas desde el Auditorio Ciudad de León a través de la página web www.diariodeleon.es.

Soltra no solo se ha limitado a generar empleo en el entorno más cercano. Su expansión a países como México y Dinamarca sirve de ejemplo para impulsar políticas de Estado en favor de las personas con discapacidad y su inclusión sociolaboral. «La preocupación por la España vaciada ha sido un motor fundamental para Soltra, impulsándonos a generar empleo y oportunidades en zonas habitualmente afectadas por despoblación. Como gran parte de ese compromiso, la empresa ha llevado a cabo la apertura estratégica de supermercados en áreas menos pobladas como Puente Villrente, Veguellina de Órbigo, Carrizo de la Ribera o León». Estas acciones cuentan con el apoyo de Vegalsa Eroski. «Los supermercados no solo se erigen como puntos de venta, sino también como generadores de dinamismo en áreas que buscan revitalizarse, ofreciendo no solo bienes y servicios, sino también oportunidades laborales significativas para las comunidades circundantes», explican desde la entidad. Una labor que es posible gracias al apoyo de los que el director general de Soltra. José Antoni Idoeta califica de «imprescindibles» como los Padres Dominicos, Finaccess, Unicaja, Fundación Soltra, Grupo Gureak y los herederos de Eusicinia González.

Sensibilidad social

El compromiso de Soltra con la sensibilización social se refleja en iniciativas como la campaña «Hazte incluencer», diseñada para generar conciencia sobre la discapacidad y la inclusión con la participación de diferentes colegios de León que cada vez más se suman al proyecto.

Desde la Fundación Soltra se impulsan los proyectos como la Residencia y el Centro Ocupacional Doña Cinia que ofrecen un apoyo integral a personas con enfermedad mental.

La diversificación del empleo permite a Soltra buscar los mejores trabajos para los distintos perfiles de personas que se acercan a la entidad para encontrar un empleo, que están orientados al montaje industrial (como empresa de referencia en los sectores de automoción y eólico); lavandería (que atiende a multitud de hoteles, restaurantes y centros de salud de Castilla y León, Asturias, Galicia y Portugal); limpieza (oficinas, colegios, polideportivos...); jardinería; marketing (distribución postal y pequeña paquetería, ensombrado, manipulados, impresión...); distribución; control de accesos en diversas instalaciones; y textil, una línea de trabajo que comenzó en México hace 20 años y que Soltra impulsa ahora en la sede de Onzonilla con el proyecto Telares con Inclusión.

El jurado reunido en las instalaciones del Diario de León decidió por unanimidad conceder este galardón a Soltra, dotado con un diploma y una obra del escultor Juan Carlos Uriarte que se entregará hoy en el Auditorio.

