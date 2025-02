Milei divide a las personas con discapacidad en "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Fiódor Dostoyevski despellejó a la sociedad rusa a través del príncipe Mishkin, un personaje sensible e inteligente que es el protagonista de su novela 'El idiota'. Así, con ese insulto, descalificaban a aquel aristócrata tras su paso por un psiquiátrico suizo. Y así ha vuelto a llamar a las personas con discapacidad el presidente de Argentina, Javier Milei. La Agencia Nacional de Discapacidad (AND) ha impulsado un decreto para establecer distintos grados de afectación entre los ciudadanos que accedan a una pensión por invalidez intelectual. Ya no están englobados en la expresión 'personas con discapacidad'. Ahora son "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales leves, moderados o profundos". El decreto del Gobierno del ultraliberal Milei va contra las resoluciones de la ONU y ha desatado las críticas de muchos grupos sociales en su país. Aunque ha trascendido ahora, el Gobierno argentino publicó en el Boletín Oficial de la República del 14 de enero esta modificación de la normativa para otorgar prestaciones por invalidez a personas con discapacidad. En un anexo difundido en la página web oficial, se califica de "retardos mentales" a este grupo social. El decreto los distribuye así en función de su coeficiente intelectual: 0-30 (idiota). No atraviesa la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo.

30-50 (imbécil). No lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias.

50-60 (débil mental profundo). Solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias.

60-70 (débil mental moderado). Lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual.

70-90 (débil mental leve). Cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen un coeficiente intelectual cerca al normal.

Con esta norma, el Ejecutivo de Milei quiere recortar las prestaciones sociales destinadas a este colectivo. Considera que es una puerta abierta al fraude y al "clientelismo político". Pone fin a dos décadas de vocabulario cada vez más inclusivo, algo que aborrece el político argentino.

Reclamación social El diario La Nación recoge la indignación de varias organizaciones de personas con discapacidad. Encabezadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), han presentado una reclamación para que el Gobierno derogue esta normativa por atentar de forma "flagrante" contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El ministro español de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha publicado este mensaje en la red social X: "Este es el trato que reciben las personas con discapacidad en ese paraíso de la libertad que es la Argentina de Milei".