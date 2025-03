Renace la maternidad de La Bañeza

Primero fue el edificio. La maternidad Santa Ana de La Bañeza, inaugurada en 1960 y abierta hasta 1979, fue incluida en la categoría A del Movimiento Moderno por la Fundación Do.Co.Mo.Mo en 2022. Dos años después se convirtió en el escenario de un cortometraje que recupera las experiencias vitales de nueve mujeres que dieron a luz en esta clínica privada de la mano de la danza.

‘9 mujeres (en el bosque lácteo)’ es el título de este audiovisual de 18 minutos que dirige Alfonso Ordóñez y verá la luz el 7 de marzo a las 20.00 horas en el Teatro Municipal de La Bañeza.

María Marqués de la Fuente, de Palacios de la Valduerna; Ermelinda Prieto Aldonza, de Jiménez de Jamuz; Natividad Prieto Aldonza, de Jiménez de Jamuz; Amada Rodríguez Lobato, de La Bañeza; María Flor Asensio Martínez, de Santa Coomba de la Vega; María del Consuelo Díez González, de Benavente; Emilia Martínez San Juan, de La Bañeza; Carmen González Benavides, de La Bañeza y Francisca Sánchez Robles, de Villanueva del Conde (Salamanca) son las nueve madres protagonistas. Todas ellas viven en La Bañeza, excepto María Flor Asensio, que reside en Soto de la Vega.

La propuesta visual, poética y coreográfica entrelaza las vivencias de estas mujeres como madres en los años 60 y 70 con el poema ‘Tres mujeres’ de Sylvia Plath sobre la maternidad. Tres bailarinas ponen cara y movimiento a este poema. «En el fondo de estos relatos subyace la atemporalidad del texto de la escritora norteamericana, expresados aquí a través de la danza y la palabra», explica Ordóñez.

Las mujeres representan a la generación de madres del baby boom. Fueron la avanzadilla de un cambio cultural y social en la forma de parir. Dar a luz en una clínica era una «novedad» porque «antiguamente los hijos se tenían en casa», como señala María Flor Asensio González.

La clínica fue promovida en 1958 por el doctor Pedro Martínez San Martín, don Pedro, y proyectada por el arquitecto Luis Álvarez Guisasola. En agosto de 1960 se inauguraba en La Bañeza el sanatorio Santa Ana como un servicio de la compañía de seguros médico-asistencial Astro S.A., tal y como aparece en un anuncio a toda página de El Adelanto Bañezano.

Según la documentación que conserva el Archivo Histórico Conrado Blanco de La Bañeza, la primera planta estaba dedicada a cirugía general, mientras que la maternidad estaba en la segunda planta. Un cuadro de siete médicos especialistas en Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, Oftalmología, Pediatría, Medicina Interna y Otorrinolaringología, además de Análisis Clínicos, transfusiones y anestesias por intubación eran la oferta sanitaria de la nueva clínica.

El doctor Martínez San Martín atendía partos en su consulta privada en casa antes de inaugurarse la clínica. Ermelinda Prieto Aldonza, que tuvo un total de seis criaturas, recuerda que su primer parto, en 1960 fue en casa de don Pedro. La prensa local deja constancia de esta actividad particular, antes de inaugurarse la clínica Santa Ana, con un parto gemelar en enero de 1960. «En la clínica maternal del doctor M. San Martín, el pasado día 2, doña Maruja Cabello de Cabo, esposa de don Ángel Cabo Díez, ha dado a luz con toda felicidad a dos hermosas niñas», señala la nota de sociedad.

Meli relata que «fui de las fáciles». Todos sus partos fueron «de maravilla». Nati tuvo a su tercera hija, Idoia, en la Maternidad Santa Ana. El parto se prolongó durante doce horas, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de noche y recuerda que estuvo tres días ingresada. «Nada de puntos», señala. Lo que más le llamó la atención fue la comida. «Antes daban a las mujeres que parían un caldo y a mí me dieron macarrones con chorizo».

Fue en 1977, en la época de don Víctor. Pedro Martínez San Martín estuvo diez años al frente y casi otros tantos, otro obstetra, Víctor Miguélez. Amada Rodríguez dio a luz a dos hijos en la clínica, en 1973 y 1974. «El primero fue más largo, muchas horas, y el niño nació con forceps. No tenía nada de experiencia y con los dolores no pensabas en nada», recuerda. «Cuando marché, don Víctor me dijo: 'Hasta el año que viene'». ¡Qué va!, pensó ella. Pero al año siguiente, con 16 meses de diferencia, estaba dando a luz a su segundo hijo. «Fue rápido. El pequeño nació en un momento».

Primero fue el edificio. La maternidad Santa Ana de La Bañeza, inaugurada en 1960 y abierta hasta 1979, fue incluida en la categoría A del Movimiento Moderno por la Fundación Do.Co.Mo.Mo en 2022. Dos años después se convirtió en el escenario de un cortometraje que recupera las experiencias vitales de nueve mujeres que dieron a luz en esta clínica privada de la mano de la danza.

Un momento del rodaje en el interior de la antigua maternidad.ORDÓÑEZ

‘9 mujeres (en el bosque lácteo)’ es el título de este audiovisual de 18 minutos que dirige Alfonso Ordóñez y verá la luz el 7 de marzo a las 20.00 horas en el Teatro Municipal de La Bañeza.

La propuesta visual, poética y coreográfica entrelaza las vivencias de estas mujeres como madres en los años 60 y 70 con el poema ‘Tres mujeres’ de Sylvia Plath sobre la maternidad. Tres bailarinas ponen cara y movimiento a este poema. «En el fondo de estos relatos subyace la atemporalidad del texto de la escritora norteamericana, expresados aquí a través de la danza y la palabra», explica Ordóñez.

Las mujeres representan a la generación de madres del baby boom. Fueron la avanzadilla de un cambio cultural y social en la forma de parir. Dar a luz en una clínica era una «novedad» porque «antiguamente los hijos se tenían en casa», como señala María Flor Asensio González.

Dos de las participantes en la sala del paritorio, ya vacía.GAITERO

La clínica fue promovida en 1958 por el doctor Pedro Martínez San Martín, don Pedro, y proyectada por el arquitecto Luis Álvarez Guisasola. En agosto de 1960 se inauguraba en La Bañeza el sanatorio Santa Ana como un servicio de la compañía de seguros médico-asistencial Astro S.A., tal y como aparece en un anuncio a toda página de El Adelanto Bañezano.

Según la documentación que conserva el Archivo Histórico Conrado Blanco de La Bañeza, la primera planta estaba dedicada a cirugía general, mientras que la maternidad estaba en la segunda planta. Un cuadro de siete médicos especialistas en Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, Oftalmología, Pediatría, Medicina Interna y Otorrinolaringología, además de Análisis Clínicos, transfusiones y anestesias por intubación eran la oferta sanitaria de la nueva clínica.

Puerta de cristal con las iniciales de la Clínica Santa Ana.GAITERO

El doctor Martínez San Martín atendía partos en su consulta privada en casa antes de inaugurarse la clínica. Ermelinda Prieto Aldonza, que tuvo un total de seis criaturas, recuerda que su primer parto, en 1960 fue en casa de don Pedro. La prensa local deja constancia de esta actividad particular, antes de inaugurarse la clínica Santa Ana, con un parto gemelar en enero de 1960. «En la clínica maternal del doctor M. San Martín, el pasado día 2, doña Maruja Cabello de Cabo, esposa de don Ángel Cabo Díez, ha dado a luz con toda felicidad a dos hermosas niñas», señala la nota de sociedad.

Meli relata que «fui de las fáciles». Todos sus partos fueron «de maravilla». Nati tuvo a su tercera hija, Idoia, en la Maternidad Santa Ana. El parto se prolongó durante doce horas, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de noche y recuerda que estuvo tres días ingresada. «Nada de puntos», señala. Lo que más le llamó la atención fue la comida. «Antes daban a las mujeres que parían un caldo y a mí me dieron macarrones con chorizo».

Una vidriera decorativa en el interior del edificio.GAITERO

Fue en 1977, en la época de don Víctor. Pedro Martínez San Martín estuvo diez años al frente y casi otros tantos, otro obstetra, Víctor Miguélez. Amada Rodríguez dio a luz a dos hijos en la clínica, en 1973 y 1974. «El primero fue más largo, muchas horas, y el niño nació con forceps. No tenía nada de experiencia y con los dolores no pensabas en nada», recuerda. «Cuando marché, don Víctor me dijo: ‘Hasta el año que viene’». Y así fue: «No había anticonceptivos». Al año siguiente, con 16 meses de diferencia, estaba dando a luz a su segundo hijo. «Fue rápido. El pequeño nació en un momento».

Muchas recuerdan a Visi Flórez como matrona, a Dorita, a Esperancita, hermana de don Pedro. Y también a Felicidad, la matrona que sufrió un ictus o similar durante un parto y se quedó con la criatura en brazos. Fue en el segundo parto de Carmina. Del primero, que atendió la misma matrona, tiene el sinsabor de que la criatura falleció en el parto. «Venía con dos vueltas de cordón».

Edificio de la Maternidad Santa Ana reconocido en la categoría A del Movimiento Moderno por la Fundación Docomomo.MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ LOBATO

María parió dos veces en la maternidad de La Bañeza, en 1972 y 1973. Un niño y una niña. «Fueron partos normales, lo único que me dieron unos puntos en el primero porque me rasgué. Era primeriza».

Consuelo estaba tan asustada que «pedí hasta una aspirina por el dolor que llevaba. Me mandaron a casa a por la maleta». Emilia tuvo a sus hijas Eva y Elisa en 1975 y 1976. «La primera se adelantó casi un mes nació de nalgas, me dieron muchos puntos», recuerda. Con la segunda no se enteró. «Me durmieron y cuando me desperté la niña estaba allí».

Paquita tuvo cuatro hijos entre 1971 y 1983. Dos niñas y dos niños. Tres nacieron en la maternidad bañezana, atendida por don Víctor, y la última en San Juan de Dios, con el mismo doctor.

La maternidad era privada y aunque la familia de Víctor Miguélez estima que pudieron nacer unas diez mil criaturas en los casi veinte años que estuvo abierta, no existen datos oficiales.

En aquellos años del boom de la natalidad hubo también maternidad privada en Astorga y en León había varias clínicas, aparte de la maternidad nacional que estaba más enfocada a mujeres con menos recursos o madres solteras. Poco a poco fue asumiendo la función de maternidad la residencia de la Seguridad Social Virgen Blanca, inaugurada en 1968.

Las bañezanas que protagonizan 9 Mujeres (en el bosque lácteo) son: María Marqués de la Fuente; Ermelinda Prieto Aldonza; Natividad Prieto Aldonza; Amada Rodríguez Lobato; María Flor Asensio Martínez; María del Consuelo Díez Gonzále; Emilia Martínez San Juan; Carmen González Benavidesy Francisca Sánchez Robles son las nueve madres protagonistas.

El equipo del cortometraje: Alfonso Ordóñez (dirección), Josep Sanou (música), Juan Marigorta e Isabel Medarde (dirección de fotografía). Ana Gaitero (entrevistas). Auxiliar de Cámara: David Méndez. Ayudante de Cámara y Sonido: David Valdeón.

El cortometraje está subvencionado por la Junta de Castilla y León y el Instituto Leonés de Cultura, con la colaboración del Ayuntamiento de La Bañeza, Casa de la Poesía, Lactiber, Montañas del Teleno y Fundación Conrado Blanco. Cuenta con el apoyo del COAL. Delegación de León y Confitería Conrado.