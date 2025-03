La sorprendente historia del hombre que murió dos veces por la dana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La realidad supera a la ficción y la última dana que azotó Valencia trajo desgracia a todos sus afectados, pero también ha sacado a la luz historias difíciles de creer. El Programa de Ana Rosa (Telecinco) reveló el caso de Miguel, desaparecido hace treinta años y al que se le encontró la pista recientemente por la gota fría.

Miguel es un hombre nacido en Granada que abandonó a su familia tras dejar atrás su hogar en 1984. Después de que su familia denunciara su desaparición y tras un largo proceso de investigación de diez años, la Justicia lo declaró fallecido en 1994.

Hace unos meses sus hijas recibieron una llamada que no esperaban. Su padre había fallecido por la riada provocada por la dana, según la autopsia realizada y habían encontrado su cuerpo en Quart de Poblet.

"Nosotras pensábamos que había sido una equivocación. La última vez que se fue, pues ya no volvió más. Como desde esa fecha no se supo nada de él...", reveló su hija en el programa. No obstante, la mujer declaraba que "siempre quedaba ese gusanillo de decir.. ¿Estará vivo?".

Sorpresa ante su hallazgo

Según contaron en el programa el último movimiento bancario registrado era de 1980. Nunca hubo registros de él ni una historia clínica o una solicitud de pensión. "Incluso, el DNI que se dejó en casa, es de esos antiguos...", afirmó su hija.

La hija de Miguel detalló que pudieron identificarlo gracias a las huellas dactilares y, por ello, pudieron enterarse. Declaran sentirse "un poquito reacias hacia él" porque "resulta que estaba a cuatro horas y media de camino y no ha venido nunca a saber de sus hijas", aunque 'aliviadas' porque "por fin hay un cuerpo".