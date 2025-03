Teoría cuántica para aliviar a pacientes terminales

Publicado por Xabier Barros Santiago De Compostela Creado: Actualizado:

El físico David Glowacki prevé llevar a cabo este año en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) una investigación basada en la teoría cuántica de considerar la materia como ‘esencia energética’ para ayudar a pacientes y sus familiares a aliviar la ansiedad y depresión generadas al conocer que están en la fase terminal de su vida. La experiencia permitirá de manera voluntaria a pacientes del hospital Clínico de la capital gallega y a familiares suyos visualizar en tres dimensiones, con gafas, una recreación del proceso de transformación de la materia hasta reducirse y convertirse en pequeñas partículas cuánticas generadoras de energía.

Glowacki, un investigador estadounidense y artista polifacético, lidera un equipo en el CiTIUS, un centro tecnológico de investigación de la USC integrado por programadores informáticos y neurocientíficos para recrear con gafas de realidad virtual tridimensional una imagen generada en tiempo real de simulación de energía y materia del cuerpo humano en movimiento.

En una entrevista con Efe, el investigador explica que esa experiencia, que espera iniciar en abril o mayo, ofrecerá a pacientes de enfermedades terminales, incluidos graves casos incurables de cáncer, y a familiares de estos «reimaginar sus cuerpos en la sensación de luz y energía».

Cuando preparaba su tesis doctoral hace más de diez años, Glowacki sufrió un grave accidente practicando senderismo al caer por un barranco de unos treinta metros en el que se rompió varios huesos y vertebras, y tuvo una «experiencia cercana a la muerte», ha confesado él mismo.

«Es un milagro que pueda caminar», aseguró en su laboratorio del CiTIUS, y destaca que tras el fuerte impacto, mientras permanecía tendido en el suelo con el «cuerpo roto» y «dificultades para respirar» por tener «los pulmones encharcados de sangre", pensó que ya estaba haciendo la «transición» hacia la muerte, pero «lo que me sorprendió —dice— es que no tenía nada de miedo» y «no me asustaba nada».

Todavía recuerda esas «sensación de paz y tranquilidad profunda» que le condujo a tener la impresión de «separarse del cuerpo» y percibir cómo se transformaba en una «esencia energética", rememora este especialista.

