"León sufrió mucho, tuvo una incidencia muy alta de covid"

Verónica Casado, consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León durante la pandemia, recuerda en esta entrevista cómo se gestionó el estallido de un virus hasta entonces desconocido. Ya jubilada, preside la Academia de Médicos de Familia. Asegura que en Castilla y León no se dieron instrucciones para no trasladar a los hospitales a los mayores de las residencias. «Hubo tantas muertes de mayores en los hospitales como en las residencias».

-¿Cuál fue el momento más duro?

-El 23 de marzo es mi cumpleaños y ese día del 2020 lo recuerdo con auténtico horror. La sensación que teníamos todos era una amenaza terrible para la salud, que estaba infectando muchísimo, con una mortalidad muy alta, que no había materiales suficientes para proteger a nuestros profesionales, sin respiradores, que no teníamos pruebas diagnósticas... Poco a poco, con muchas medidas sanitarias y no sanitarias lo organizamos todo, pero fue complicado. El 27 de febrero tuvimos los primeros casos en Castilla y León, ese estudiante que venía de Italia y que estaba en Segovia, y el ingeniero iraní en Valladolid. En marzo hubo un estallido de casos y se convirtió en lo que fue después, una auténtica ola muy agresiva a nivel biológico, psicológico, social, sanitario y en todos los órdenes. Necesitábamos reordenar, reforzar y proteger todo el sistema sanitario para poder intentar dar la mejor respuesta posible.

-¿Qué medidas funcionaron y cuáles no?

-Pusimos en marcha un sistema de información epidemiológica y sanitaria que era menos sólido de lo que después se construyó. Coordinamos la red de salud pública y la red sanitaria, reorganizamos el personal y los servicios y creamos la línea 900, los rastreos, el apoyo del Ejército, las arcas de Noé, los recursos intermedios, la hospitalización a domicilio en las residencias, las residencias medicalizadas, la centralización de la atención a la patología respiratoria, el incremento de plazas de UCI. De 166 camas de UCI subimos a 340 y en algún momento incluso estuvimos a las 400. La detección a gran escala, los cribados, la seguridad laboral, la vacunación. Todo empezó en febrero y en diciembre estábamos vacunando y salvó muchísimas vidas. Todos los días dábamos información, creamos el grupo de expertos y coordinadores clínicos. Montamos un hospital en Segovia gracias al Ejército, pero resulta que no había profesionales suficientes. No me arrepiento de ninguna de las medidas que tomamos, pues en aquel momento con la información que teníamos creíamos que era lo más adecuado. Las medidas restrictivas se tomaron progresivamente basadas en evidencias. Al principio no sabíamos nada, teníamos incluso a la Organización Mundial de la Salud que nos decía que las mascarillas no servían y había que ponerse guantes y al poco tiempo que había que ponerse mascarillas. Es decir, se fueron creando poco a poco evidencias. Hubo un estudio magnífico que nos indicaba que el ocio, la restauración, los colegios, las universidades y las salas de espera de los profesionales sanitarios eran donde se producían más contagios. En marzo pusimos en marcha el proyecto Ulises, que espero que siga todavía, para la unificación logística y soporte de emergencias y tener materiales suficientes, profesionales suficientes e incluso hacer simulacros para dar una buena respuesta.

-Hay un tema que aún colea, que es el asunto de las residencias de personas mayores. ¿Qué instrucciones en concreto se dieron en Castilla y León? Hace unos días ha salido que también se dijo que no se derivaran a hospitales.

-No, porque si se ven las estadísticas hemos tenido un montón de personas de residencias ingresadas en los hospitales. Si eso fuera cierto, no hubiera ingresado ninguno. Se hacían protocolos para saber en qué momento derivar. Lo que hicimos fue crear el Covid residencias con equipos de profesionales que se trasladaban y la estrategia de las residencias medicalizadas. Cuando comparamos la mortalidad que tuvimos en las residencias con la de los mayores hospitalizados era exactamente la misma.

-En una de las ruedas de prensa diarias que usted daba dijo que le habían robado en pleno vuelo un avión con material sanitario.

-Eso es. Al principio el Ministerio de Sanidad centralizó las compras y se paró todo el material que habíamos comprado, pero luego se vio que lo mejor era que las comunidades autónomas compraran directamente el material y lo que habíamos parado dasapareció. Hubo un vuelo que nos levantamos para firmar a las cinco de la mañana y desde los EE UU vinieron con maletines llenos de dólares y nos levantaban las compras. Fue una época en la que había mucha necesidad y muy poca oferta. Se nos acercaron muy poco los piratas. Desde la Secretaría General eran muy estrictos con los materiales que se compraban, se exigía que hubiera mucha calidad. En una época tan complicada como esa, con la desesperación de no tener materiales, puedo entender que cayera gente si venían a ofrecerle. Nosotros no lo hicimos, no pagamos comisiones a nadie.

-¿Cómo se ha sentido al escuchar a la exdirectora general de Salud Pública decir que no fue tan grave?

- Creo que también estaba en el equipo de la Consejería. Yo no me había enterado y empecé a recibir llamadas, pero de toda España. Se ha enterado todo el mundo. ¿Cómo puede ser que diga eso? La pandemia fue terrible, una tragedia tremenda con un exceso de mortalidad muy importante, con muchos enfermos, con un sistema sanitario trabajando como si no hubiera mañana, tanto Atención Primaria como las emergencias, hospitalización, todos organizados. Hubo un exceso de mortalidad, más de lo esperado por la edad, personas que han sido nuestros referentes, que nos han criado y educado. Eso no se puede minimizar de ninguna de las maneras.

-Como presidenta de los médicos de familia ¿cree que ahora Atención Primaria podría soportar una segunda pandemia? ¿ha cambiado algo?

- La soportaría, pero no en mejores condiciones que la primera. No ha cambiado nada y si ha cambiado ha sido a peor. Hay un problema de planificación de recursos humanos y un problema importante de financiación, de organización y de planificación. No faltan médicos a nivel general, lo que faltan son algunas especialidades.

-Después de todo lo que pasaron ¿siente que ha habido ingratitud por parte del ejecutivo autonómico?

-Creo que bastante. Mi madre estaba muy enferma y falleció. Después de estar dos años, cinco meses y tres días dejándonos la piel, y no solamente yo, sino todo mi equipo, que te echen por un correo electrónico es bastante triste, porque yo creo que durante la pandemia hubo cierta unidad de criterio, trabajábamos juntos. A nivel personal me dolió.

-Da la sensación de que después de la pandemia se apartaron a todos los profesionales que estuvieron al frente.

-Así es, además en toda España. Solo ha sobrevivido a la pandemia el consejero de Castilla-La Mancha. Algunos nos volvimos a nuestro centro de salud a ser médicos de familia, que es lo que más nos gusta, como es en mi caso.

-¿Hay algo de lo que se arrepienta?

No, no, no, no. Sufrí mucho, pero siempre he pensado que las ratas son las primeras que se marchan de los barcos. Tuve la suerte de rodearme de estupendos profesionales y la población tuvo una actitud absolutamente extraordinaria.

-¿Por qué se eligió León para empezar con los test masivos?

-Porque el gerente de Primaria que había en León, José Pedro, tenía mucha capacidad de trabajo, de planificación, de organización y de ser seguido por los profesionales. Y porque León había sufrido mucho, había una incidencia acumulada importante.

