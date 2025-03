Triunfar en la entrevista de trabajo

Publicado por Ricardo Segura Creado: Actualizado:

Samuel Pimentel es un experto en la búsqueda de talento directivo para las compañías de telecomunicaciones y tecnología. Ha sido reconocido como uno de los profesionales más influyentes en el ámbito de los recursos humanos y actualmente es presidente ejecutivo para España e Hispanoamérica de la consultora Ackermann.

En su carácter de reclutador de ejecutivos talentosos, actividad que describe en su nuevo libro El headhunter, Pimentel conoce de primera mano y desde dentro, la selección de personal cualificado, un proceso que para los aspirantes a un trabajo, puede convertirse en una «rosa con espinas», prometedor pero arduo, según explica.

1— «Investiga a fondo sobre la empresa, su cultura, misión y valores. Conocer sus productos y servicios es clave, pero lo más importante es entender su visión y estrategia".

2— «Las entrevistas son ideales para mostrar tu interés por la empresa y su posición, tu motivación y cómo te entusiasma la posibilidad de formar parte de su equipo".

3— Presta atención a las preguntas y responde centrándote en cómo tu perfil, experiencia y habilidades se alinean con los objetivos de la empresa y el puesto al que optas. Utiliza ejemplos de tu carrera profesional para ilustrar tus logros y habilidades, evitando interrumpir al entrevistador, alargar tus respuestas y hablar demasiado de ti mismo».

4— «Tu currículum te ha abierto las puertas a la entrevista. Ahora es momento de ir más allá, aportando ejemplos, anécdotas e historias que ilustren tus habilidades y experiencias; hagan que tu perfil sea más memorable; y te ayuden a conectar con el entrevistador".

5— «Prepararte las preguntas sobre tus puntos débiles o situaciones complicadas que hayas enfrentado te permitirá demostrar cómo has superado esos obstáculos y qué enseñanzas te han dejado. Practica respuestas breves y directas pero evita esquivar preguntas o extenderte en detalles innecesarios», recomienda.

6— Pimentel aconseja a los candidatos «preparar preguntas inteligentes sobre la empresa, el puesto, el equipo, proyectos actuales, oportunidades de crecimiento o desafíos que enfrenta la empresa», evitando «hacer, durante la primera entrevista, preguntas que ya están respondidas en la página web de la compañía o relativas a salarios, vacaciones o beneficios».

7— «Si no tienes experiencia en un área específica, está bien admitirlo y mostrar tu disposición para aprender. La honestidad genera confianza y transparencia, algo crucial para establecer una relación profesional sólida. No temas mostrar tu personalidad, pero tampoco intentes ser alguien que no eres, exagerar tus logros o inventar habilidades que no posees», enfatiza Pimentel.

8— Pimentel aconseja «intentar encontrar temas, aficiones, orígenes, universidad o grupos en común con el entrevistador» o «hacer un buen chiste en el momento adecuado», para generar una buena conexión emocional, evitando siempre «ser descortés, prepotente o maleducado».

9— «Mira a los ojos del entrevistador, sonríe y mantén una postura erguida y abierta. Evita cruzar los brazos o mirar constantemente al suelo".

10— «Agradece al entrevistador su tiempo y expresa tu interés por el puesto.