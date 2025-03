Javi Poves atiza a Jesús Calleja por su viaje al espacio: "Fue un tongazo"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El exjugador de fútbol Javi Poves, ahora más reconocido por sus ideas sobre la tierra plana y sus opiniones controvertidas, se convirtió en el centro de todas las polémicas tras sus palabras en el programa de radio de gran audiencia 'El partidazo de Cope'. Actualmente al frente del Moscardó C.F., Poves no dudó en lanzar afirmaciones explosivas, asegurando que el viaje espacial de Jesús Calleja fue una completa farsa y desafiando al conocido aventurero a enfrentarse a él en un combate de boxeo.

El conductor del programa, Juanma Castaño, intentó mantener la calma y le pidió al invitado que no le involucrara en problemas, pero Poves estaba decidido a hacerse notar. Sin filtros, declaró: «Cada vez más personas están cuestionando cosas, especialmente después del espectáculo que dio Calleja, que ahora parece más un actor de teatro que un explorador».

En el estudio, algunos de los colaboradores reaccionaron con risas y comentarios. David Sánchez, uno de los tertulianos, bromeó diciendo: «Yo estoy con Javi, me uno al bando de los terraplanistas», aunque luego admitió que no tenía ni idea de los detalles del supuesto viaje espacial de Calleja. Poves, visiblemente disfrutando del momento, aprovechó para soltar su propuesta estrella: «Quería convencer a Ibai de incluirme en una de sus veladas para enfrentarme a Calleja, pero parece que ahora está escondido y no da la cara».

Sánchez, animando el debate, le pidió que explicara su postura. «Cualquiera que entienda un poco de producción audiovisual se da cuenta de que fue un montaje», afirmó Poves. «Todo está lleno de cortes y efectos, la nave parece que se estrella y luego salen como si nada, impecables, sin una mota de suciedad. Es evidente que lo editaron mal, pero supongo que a Calleja le salió barato», añadió con tono sarcástico.

Mientras Castaño mostraba su incredulidad llevándose las manos a la cabeza, Poves insistió en su reto: «Sería genial organizar ese combate, aunque seguro que él dirá que solo busco fama. Pero no, lo que quiero es un enfrentamiento directo con Calleja, ya sea en una velada o en el gimnasio del Rayo Vallecano, me da igual».