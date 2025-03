El leonés que rompe barreras a brazadas

Pablo Miguel Rodríguez Pardo ha escrito en el agua su historia de superación. Su llegada al mundo con una discapacidad intelectual fue una sorpresa para la familia, pero su madre y su padre no tardaron en reaccionar ni semanas para adaptarse a la situación y ofrecer al niño las mejores condiciones para desenvolverse en la vida. «Al nacer con síndrome de Down nos dijeron que era importante que hiciera mucho ejercicio porque son muy laxos».

Con tres meses empezó terapia acuática en la piscina climatizada de sus abuelos con Jesús Martínez, de Ludens. A los dos años y medio, empieza a nadar en La Venatoria porque Jesús ya no podía atenderle en casa. Pronto intenta convencerle para que se apunte al equipo.

«Pablo tenía muchas actividades: iba al colegio ordinario en las Teresianas, donde tuvo una inclusión real y estuvo muy bien; tenía logopedia, apoyo escolar», explica su madre, Mamen Pardo. Además, practicaba otros deportes como judo —consiguió cinturón naranja— y lucha leonesa.

Hasta que un día Pablo dijo que quería ir al equipo de La Venatoria. Tuvo que elegir y eligió nadar. Justo después de la pandemia obtuvo la mínima para ir a un campeonato nacional. «Estamos muy agradecidos a Jesús Martínez y a La Venatoria, que creó un equipo adaptado para que pudiera competir Pablo», señala la madre. También compite en natación inclusiva.

Desde 2021, ha logrado tres medallas de oro, 11 de plata y 10 de bronce en competiciones regionales, nacionales e internacionales. Los tres oro son del Open Internacional de CyL de 2021, 2022 y 2023. En Turquía, en 2024, donde compitió con mil nadadores con síndrome de Down de 33 países se subió al podio con la plata en 50 metros braza y el bronce en 100 metros braza en senior.

A punto de cumplir los 22 años, el 25 de abril, su medallero como nadador sigue creciendo. El 20-23 de marzo ganó la plata en el Campeonato de España de Natación Adaptada en 50 metros braza y bronce en 200 metros braza y 50 espalda en Gran Canaria.

Pablo entrena tres horas diarias, de lunes a viernes, y una hora y media los sábados. Por las mañanas realiza una FP Básica de Administrativo en Amidown, la única opción que hay para personas con discapacidad intelectual. Cuando termine hará el módulo adaptado de Comercio.

Su sueño no tiene cabida en la formación reglada. «Quiero ser camarero», dice sin dudarlo cuando se le pregunta, mientras escenifica con la mano cómo se lleva la bandeja con las copas. «Intentamos matricularle en Hostelería pero nos dijeron que no es posible porque carecen de apoyos y lo mismo nos pasó con Jardinería en el IES Juan del Enzina», explica Mamen Pardo. «A partir de los 18 años no tienen nada en el sistema educativo ordinario», lamenta.

A Pablo le gusta «salir de vinos», adora a su hermano, baila en Rumballet con el grupo de Amidown y acude al grupo de apoyo desde los 6 años. Es papón de varias cofradías y socio y forofo de la Cultural y el Ademar. Con su novia, Nuria, planea casarse «a los 28 años, en 2032, y tener hijos e hijas".