Ana López, oncóloga en León: "Hay muchos tabúes alrededor del sexo en mujeres con cáncer"

Ana López es oncóloga médica en el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) en la Unidad de Mama y miembro del Comité Ético de Investigación. Reconocida por su liderazgo en uno de los ensayos clínicos más importantes sobre el cáncer de mama, como es el estudio Revert, cuyo objetivo es evaluar la eficacia de un tratamiento combinado (eribulina) con la terapia endocrina y la eribulina en la monoterapia para pacientes con cáncer de mama metastásico avanzado, la doctora López se implica en la mejora de la calidad de vida de las pacientes con cáncer a través de talleres y conferencias.

El impacto que tiene en la vida sexual de una mujer un cáncer de mama es aún un tema tabú en las consultas oncológicas, es el tema del taller ' Sexo y cáncer en la mujer Y ahora, ¿cómo lo hacemos?' que ofrece el próximo miércoles 2 de abril en el Palacio Conde Luna de León (de 17.30 a 20.00 horas) junto con otra especialista en la materia, como es Mónica González, jefa de la Unidad de Disfunción Sexual Femenina en la Fundación Puigvert de Barcelona, y pacientes como la medallista paralímpica Miriam Martínez Rico o la asociación de pacientes La Higuera. El taller concluirá con recomendaciones para mejorar la salud sexual.

—¿Cómo afecta el cáncer de mama a la vida sexual de las mujeres que lo padecen?

—Los dos síntomas que con más frecuencia padecen nuestras pacientes es la sequedad vaginal y la falta de deseo sexual.

—¿El impacto es igual para cualquier tipo de cáncer?

—No exactamente aunque hay conceptos que sí se comparten. La quimioterapia en general puede producir sequedad de piel y mucosas. La falta de autoestima o no verse o sentirse bien físicamente por cualquier motivo, sea o no cáncer, afecta a todas las esferas de nuestra salud y cómo no también a nuestra salud sexual.

—¿Es una causa de rechazo por parte de sus parejas habitualmente?

—Por desgracia es algo que vemos de vez en cuando en consulta. Mujeres operadas de un cáncer de mama que pasan por un largo periodo en tratamiento y parejas que deciden irse. Y también parejas que no saben cómo tratar a sus mujeres en la intimidad, por eso siempre insistimos en que la comunicación es fundamental para compartir miedos y nuevos retos.

-¿Qué tipo de ayuda necesitan las pacientes?

—Desde tratamientos médicos, como hidratantes o lubricantes, estrógenos tópicos, etc, hasta terapias novedosas como el láser o el ácido hialurónico, y por supuesto terapia psicológica, a veces de manera individual y otras en pareja.

—¿Cómo se atienden estas situaciones en las consultas de Oncología?

—De ninguna manera. De ahí la necesidad de organizar este tipo de talleres y darle visibilidad al tema de la sexualidad y el cáncer. Todavía hay muchos tabúes alrededor y mucho desconocimiento por parte de los profesionales, así que todos callamos, médicos, enfermeras y pacientes.

—¿Es algo que se les plantee o que ellas plantean en la consulta?

—En las consultas de cáncer de mama del hospital de León, desde que hemos empezado a formarnos en el tema, ya es algo que estamos incorporando en la información que le damos a las pacientes, tanto las oncólogas como las enfermeras. Y desde que lo hacemos, ya hay más pacientes que se atreven a consultar problemas puntuales.

—¿Se lo plantean con más confianza a una oncóloga que a un oncólogo?

—Esto deberíamos preguntárselo a ellas, pero probablemente sí. Y sin duda también a las enfermeras, que al final son siempre el pilar fundamental en los cuidados de los pacientes.

—¿La mastectomía es un obstáculo añadido para las mujeres que tienen que someterse a esta operación?

—De manera histórica la mama ha estado asociada a erotismo y sensualidad. Hay mujeres a las que verse sin una mama les produce una falta de autoestima y de seguridad que les dificulta de manera notoria las relaciones sexuales. Y si ya es difícil para ellas con su pareja habitual, imaginemos aquellas relaciones esporádicas.

—¿La recuperación de la vida sexual pasa por la aceptación del cuerpo?

—Sin ninguna duda. Ya sea una mastectomía, una bolsa de colostomía o una nueva vida en silla de ruedas. Por eso este año hemos querido contar en el taller para pacientes con una mujer que no ha tenido cáncer pero sí otros problemas de salud, y su testimonio va a ayudarnos a entender precisamente esto; que para recuperar nuestra vida sexual debemos aceptarnos a nosotras mismas tal y como estemos en cada momento de nuestra vida. Y ya no hablamos solo de salud y enfermedad, sino de épocas distintas en la vida de una mujer, no es lo mismo para nosotras la juventud que la perimenopausia o la senectud.

—No todas las mujeres optan por la reconstrucción mamaria, ¿en qué medida puede condicionar la sexualidad?

—Es importante que las mujeres sepan que tienen esta opción y que el sistema público de salud se la ofrece. Pero no todas las pacientes la quieren o la necesitan. Hay muchas que se ven bien con una mastectomía y no les compensa pasar por todo el proceso de la reconstrucción. Como decíamos antes, lo importante es aceptarnos y vernos bien como estemos.

—La preservación de la fertilidad es otro de los retos de los tratamientos ¿hay muchas mujeres que lo necesiten? ¿Se les garantiza?

—Siempre y cuando la situación oncológica lo permita y también los tiempos, le ofrecemos esta opción a las mujeres jóvenes, ya que no podemos garantizar que vayan a volver a menstruar después de algunos tratamientos. Y de igual manera que la reconstrucción, algunas optan voluntariamente por no hacerlo porque están seguras que no quieren ser madres, y cada vez se ve más esto en nuestra práctica del día a día.

