Adopta un perro: Madox sigue a la espera de su familia adoptiva

Madox sigue a la espera de su familia adoptiva. No desespera aunque sabe que hasta ahora no ha tenido mucha suerte. Tiene apenas un año y tan sólo una familia se interesó por él, pero cuando les tocó la cita para ir a recogerlo no aparecieron. Es un mestizo de mastín y boxer que se lleva muy bien con otros perros. Está desparasitado, vacunado, chipado y castrado. Pesa un poco menos de 40 kilos. Esta en la protectora de La Bañeza Pabycap, donde espera que esta vez si sea la oportunidad que busca. El contacto es el correo electrónico mariviamado@hotmail.com o el número de teléfono 691733282.