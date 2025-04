Maratón para donar sangre hoy y mañana en el Caule

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El vestíbulo del salón de actos del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) acogerá hoy 7 de abril y mañana 8 de abril un maratón de donación de sangre desde las 08.45 a 14.15 y de 17.00 a 20.00 horas destinado principalmente a los trabajadores del centro, pero abierto los pacientes y al público en general.

Desde el Caule explican que todos los días se necesitan 450 donaciones en Castilla y León, mientras que la corta duración de los componentes sanguíneos obliga a un número constante de donaciones cada día. Así, las plaquetas solo se conservan siete días, a 22 grados y en constante agitación y los hematíes, 42 días conservados a cuatro grados, aunque el plasma se conserva hasta dos años, congelado a —30 grados.

Además, con una donación de sangre se pueden beneficiar hasta tres enfermos distintos, ya que la sangre donada se separa en varios componentes, cada uno de los cuales se utiliza para tratar diferentes tipos de enfermedades. En el caso de los hematíes, por ejemplo, en un accidente de tráfico se pueden necesitar 20-30 bolsas de hematíes, mientras que en un parto complicado la necesidad es de cuatro o cinco bolsas del mismo componente, en una operación de cadera pueden ser necesarias entre seis y ocho bolsas y en un trasplante de corazón 20.

Requisitos

Puede donar sangre cualquier persona sana que tenga entre los 18 y los 65 años, con un peso superior a 50 kilos y que no padezca o no haya padecido ninguna enfermedad transmisible por la sangre, como hepatitis B o C, sida, sífilis, etc.

Entre cada donación de sangre deben pasar dos meses. Las mujeres pueden donar sangre hasta 3 veces al año y los hombres, 4 veces.

Hacen falta donaciones de todos los grupos sanguíneos.