Paco Romo: «Las toallitas ahogan la flora y la fauna del bernesga"

Amigos del Mocho cumple diez años y su misión en las márgenes del río Bernesga no tiene fin. Entre 30 y 40 kilos de toallitas que recogen cada seis meses suponen el grueso de su labor de limpieza de estas orillas que no están dentro de la contrata municipal de limpieza cada primer domingo de mes. El próximo 4 de mayo conmemora su décimo aniversario con un homenaje al mochero José Luis Pérez Soto, el periodista leonés fallecido el pasado mes de noviembre, y a la madre Tierra.

«Ya que coincide con el día de la Madre, que sirva de homenaje a nuestra madre Tierra», explica Paco Romo, el precursor de Amigos del Mocho. Este exjugador de la Cultural y empleado de la Biblioteca Pública de León empezó a retirar basura del río en solitario, aprovechando los paseos que daba con su perro por el paseo del río. «Detecté que el paseo estaba limpísimo, pero las márgenes no y recogía la basura con mi perro. Pero el verdadero impulsor de crear un grupo fue José Luis. Si no es por él, no se hubiera creado, yo estaba recogiendo la basura solo con mi perro», apunta.

Entre los dos pusieron en marcha esta especie de hacendera urbana el primer domingo de mayo de 2015. El objetivo era sumar conciencia y manos para cuidar las márgenes del Bernesga y procurar un ambiente limpio para la flora, la fauna y el paisaje de las riberas del río a su paso por la ciudad.

Desde entonces, solo los meses de confinamiento durante la pandemia y algún domingo muy lluvioso han apartado a Amigos del Mocho de su senda. Diez años después, la convocatoria para la celebración está impresa blanco sobre negro en un trozo de pizarra colgado de la verja bajo el puente de San Marcos. «Ven! Amigos del Mocho. 4 de mayo. décimo aniversario», dice la pizarra.

Por encima, otra pizarra agarrada con bridas mantiene vivo el recuerdo del mochero José Luis Pérez Soto, como uno de sus más entusiastas integrantes. Y en la puerta de la verja, el día y la hora de la cita. El primer domingo de mes de 10.30 a 12.00. Una hora y media en la que se juntan desde cuatro a 40 personas para recoger la basura que amenaza al río.

Amigos del Mocho con el montón de toallitas recogidas el primer domingo de abril y otras bolsas de basura.DL

Se organizan para rotar la hacendera cada seis meses por uno de los dos tramos urbanos del Bernesga en sus dos márgenes: desde San Marcos hasta el puente de los Leones y la plaza de Toros y desde Santa Marcos hasta la altura del centro comercial Espacio León.

Las toallitas que la gente tira por el váter y acaban circulando por los colectores de la ciudad son el principal caballo de batalla de Amigos del Mocho, aunque en el río se encuentra de todo, hasta algún colchón viejo o una bicicleta destartalada. «Las toallitas ahogan la flora pero también la fauna, salen de los colectores y se amarran en los árboles. Y esto no es culpa de la administración. La culpa de la basura es del que la tira por el váter por comodidad o por ignorancia. La administración tendrá que hacer campañas a nivel naciona para que la gente no las tire por el váter», apostilla.

Las toallitas no se degradan en los colectores y acaban en el río. «Aunque ponga biodegradable, no deben tirarse al inodoro», insiste. Del impacto de este tipo de basura dan cuenta con las fotos que realizan cada mes con los montones de toallitas que recogen.

Para el décimo aniversario realizarán una instalación efímera, con la colaboración del artista Carlos Cuenllas, para llamar la atención sobre este problema que acecha al río, a sus plantas y a la fauna que las habita.

Paco Romo, el Spiderman del Hospital de León que ameniza las navidades a los niños y niñas ingresados, hace un llamamiento a los colegios y a las ampas para que se sumen al décimo aniversario y hagan visible a toda la ciudadanía y a la clase política la necesidad de mantener el río limpio como un bien común.