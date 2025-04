Las entrañas de León se convervan en el almacén de la tierra

Las tierras de 77 sondeos que Adif extrajo para analizar el terreno de la variante de Pajares, 40 extracciones de carbones de hulla y antracitas de la cuenca del Bierzo, los recursos recogidos en 77 extracciones para la búsqueda hídrica de prácticamente toda la provincia de León, 297 muestras de metales básicos en Toral de los Vados y Corullón y otros cuatro de metales preciosos del municipio de Riello se guardan en el almacén de todo lo que se extrae de las entrañas de la tierra. La litoteca del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) conserva 13.700 sondeos de toda España, de los que 497 son de la provincia de León, una de las mayores muestras que se conservan en esta biblioteca de tierras que está en Peñarroya-Pozoblanco (Córdoba) a la que recurren investigadores y empresas para recoger la información geológica y minera que se han generado en el desarrollo de distintas campañas de explotación a lo largo de los años. «Andalucía y Castilla y León son las comunidades de las que más conservamos», asegura el administrador de la litoteca, Javier Muñoz.

Los sondeos de carbón están realizados entre los años 2001 al 2006; los de hierro (Fe) son del año 1973; los de geotecnia van del año 2001 al 2006; los metales básicos son del año 1972 al 1983. «De los metales preciosos (Au) no tenemos constancia, pero fuimos a recogerlos en el año 2007, aunque podrían estar hechos hace años».

Más de trescientos investigadores y empresas han recurrido a este fondo de colecciones para analizar la composición del terreno de determinadas zonas del país para evitar el proceso de los primeros sondeos «lo que les ahorra dinero porque ya saben lo que hay con antelación. Es un paso previo a la investigación muy importante». Una de las últimas peticiones para la provincia de León las realizó hace cinco años la empresa que quiere extraer minerales en Toral de los Vados. «Tenemos muestras de esa zona de hace muchos años, de cuando explotaba la zona la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya. Ahora otra empresa nos pidió mucha documentación e información porque eso les ahorra dinero y tienen una idea de lo que pueden encontrar». La tierra de Toral de los Vados y Corullón en rica en cobre, plomo y compuestos, zinc, hierro y plata. La mayoría de las tierras que contienen plata en la provincia de León están entre Astorga y Ponferrada «en la zona que se llama coto Wagner».

Las tierras proceden «de sondeos antiguos» cuando lo que se buscaba para explotar era el carbón o materiales básicos. En el caso de la provincia de León, las muestras de hidrogeología que se conservan proceden del desaparecido Instituto Nacional de Colonización, creado por el gobierno franquista en 1939 para buscar recursos híbrico en los años de sequía. «Tenemos 79 sondeos de prácticamente toda la provincia de León».

Conservación

Todas las muestras de tierras que se guardan en este almacén proceden de empresas o instituciones que han desaparecido o no saben qué hacer con el material extraído cuando ya no lo necesitan. «Las características del suelo no cambia en millones de año y hay materiales que antes no interesaban y ahora se buscan en esas tierras». Es el caso de las tierras raras, muy codiciadas ahora para la fabricación de tecnología y se buscan en pedazos de tierras analizados con otros ojos hace años.

La litoteca de sondeos del IGME fue creada en 1988, una infraestructura de carácter público donde se cuestodia, archiva y mantiene la mayor colección de muestras del subsuelo del país, el mayor repositorio público en el que se cataloga, se revisa, se limpia y se fotografía. Los testigos se trasladan a cajas para su conservación.

Carbones, recursos hídricos, materiales básicos y metales preciosos se utilizan para investigación