El último mensaje del Papa Francisco antes de morir

El papa Francisco habla durante la bendición Urbi et Orbi durante una misa este domingo, enla Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano (Vaticano). EFE/EPA/ANGELO CARCONIEFE

El Papa Francisco salió este Domingo de Resurrección por última vez al balcón principal de la basílica de San Pedro para impartir la bendición 'Urbi et Orbi'. "Hermanos y hermanas, buena Pascua", afirmó el Pontífice, que permaneció en silla de ruedas durante todo el acto.

El Papa Francisco, sin cánulas nasales, quiso saludar y estar presente en esta segunda parte de la celebración pascual y dirigió su bendición a todos. "Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", promunció porcas horas antes de morir con una voz débil, tras la lectura del Monseñor Diego Ravelli, maestro de la Ceremonia Pontificia y quien ha leído el mensaje de Pascua que ha recordado a los pueblos que siguen en conflicto, como Ucrania, Israel o Palestina.

"El mal no ha desaparecido de nuestra historia, permanecerá hasta el final, pero ya no tiene el dominio, ya no tiene poder sobre quien acoge la gracia de este día. La Pascua es la fiesta de la vida", subrayó

El Papa pidió a las partes beligerantes en Gaza que "cesen el fuego, liberen a los rehenes y presten ayuda a quienes pasan hambre y aspiran a un futuro de paz". "Me siento cercano al sufrimiento de los cristianos en Palestina y en Israel, así como a todo el pueblo israelí y a todo el pueblo palestino. Es preocupante el creciente clima de antisemitismo que se está difundiendo por todo el mundo", leyó Monseñor Ravelli.