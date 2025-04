Genara García, la mejor vendedora de la ONCE en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Genara García González es la Vendedora del Año 2024 de la ONCE en Castilla y León, galardón con el que la organización reconoce el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta de sus diferentes productos de loterías. "No me lo esperaba, la verdad es que ha sido muy emocionante, estoy muy agradecida a toda las personas de la ONCE, a mis clientes y a mi familia, por supuesto», asegura mientras luce un cupón de la ONCE serigrafiado con su imagen, un recuerdo que le queda ya para siempre. Genara García se incorporó a trabajar en la ONCE como vendedora en octubre de 2020. Trabaja en el quiosco emplazado en el centro comercial Carrefour de León, donde derrocha cariño hacia sus clientes. «Muchos han venido a traerme detalles, me felicitan y se alegran".