Vino y moda: desfile de los diseñadores de León en Gaudí

Santiago García, Didesant, no pone límites a los escenarios que faciliten mostrar las creaciones de las personas que apuestan por el sector sextil en León. Al frente de la presidencia del colectivo Artymoda, fin de semana cuenta con la colaboración de las bodegas de la DO León para elaborar un maridaje singular en el que la moda y el vino se confabularon para difundir el arte. No es la primera vez que el sector sextil se fusiona con otros artes como la arquitectura de Gaudí, el Camino de Santiago o el gastronómico con los Productos de León para llevar a la calle lo que solo se muestra, en muchas ocasiones, en pases particulares. «La moda es arte», defiende Didesant. Arte y moda de León que intenta abrirse un mercado entre las grandes cadenas de distribución. «No es fácil, pero esa es nuestra apuesta. Estamos intentando superar una crisis. En León hay mucha tradición textil y todavía hay apuestas en la provincia por el punto y la ropa de trabajo».

En un desfile con modelos de León no profesionales con edades comprendidas entre los 18 y los 56 años, la bodega Noelia de Paz (Ardón) estuvo representada por los diseños de Míster Dödo, una diseñadora leonesa que lleva seis años abriendo espacios con sus trabajos de serigrafía artesanal y bordados. Pardevalles (Valdevimbre) llevó la firma de DideSant, que desde su atelier en Carrizo ha desfilado en las mejores pasarelas del mundo. Vinos de León-Vile (Valdevimbre) estuvo representado por Coqueta Desing. Gordonzello (Gordoncillo) contó con la firma Irmas Atelier, con la diseñadora Ana Ruth, instalada en el barrio de La Palomera, que presentó una falta tipo Carolina Herrera con un top. Cris and Cris Textil se inspiró en Vitalis (Villamañán) y Andrés Marcos-Tampesta (Valdevimbre) contó con la colaboración Telareando con Rosi, que apostó por una corona de ramas de vid y una falta de picos con encajes rojos. Señorío de los Arcos (Ardoncino) inspiró a Laura Lorenzo y Jagatas (Valencia de Don Juan) estuvo presente en las creaciones de Mimada Shop. La bodega Vinícola Valmadrigal (Castrotierra de Valmadrigal) contó con Crafteman y la Cooperativa Los Oteros (Pajares de los Oteros) con Pirulí Piruleta, que además repitió trabajo para Pincerna (Grajal de Campos). Mónica, la diseñadora de la marca She the Dragon, representó a su tierra con una creación para la bodega Prada a Tope, adscrita a la Denominación de Origen Bierzo. «Hago ropa urbana, alternativa. Visité la bodega para inspirarme».

Alejado el temor de la lluvia, el desfile frente a Botines fue «una fiesta para los diseñadores» que apuestan por León para trabajar. La mayoría compagina el diseño con otros empleos. «Nosotros mostramos las tendencias, pero la moda es lo que se pone la gente de la calle», asegura Didesant.

Diseños y materales de calidad

León Artymoda está formado por diseñadores y artesanos de la provincia de León, «profesionales apasionados por su oficio que trabajan con materiales de primera calidad y desarrollan técnicas tanto ancestrales como contemporáneas. Su objetivo es «fomentar el desarrollo y reconocimiento de la moda y la artesanía leonesa, promoviendo el comercio local, la sostenibilidad y el valor del trabajo

hecho a mano».

Tras el desfile, los asistentes degustaron vino de las bodegas participantes. Este domingo hay otra oportunidad para asistir a un desfile excepcional que comenzará a las 18.00 horas frente a Botines.

«A la fortuna hay que llamarla y la suerte hay que perseguirla», confiesa con optimismo Sara, que muestra sus diseños de Míster Dödo. «A todos nos gusta llevar alguna prenda exclusiva que no va a llevar nadie más, eso es lo que hacemos nosotros».