Alerta en España por la abundancia del animal más letal del planeta

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla) lanza un mensaje claro con motivo de la Semana de Acción contra los Mosquitos (que se celebra del 5 al 9 de mayo): la proliferación de mosquitos este año será especialmente intensa debido a las abundantes lluvias registradas durante la primavera, que han creado el caldo de cultivo perfecto para estos insectos.

“El mosquito es el animal más letal del planeta”, recuerda Jorge Galván, director general de Anecpla. “Causa unas 725.000 muertes anuales, principalmente por su papel como vector de enfermedades como el Dengue, el Zika, el Chikungunya o el virus del Nilo Occidental. El riesgo es real y cada vez más cercano también en nuestro país”, advierte Galván, que ha recordado que el virus del Nilo Occidental provocó una decena de muertes en Andalucía en 2024. “Este año, con el exceso de humedad provocado por las innumerables lluvias que están marcando esta primavera, se prevé un repunte de casos si no se toman medidas preventivas contundentes”.

El mosquito tigre, cada vez más presente

El mosquito tigre (Aedes albopictus), una especie invasora altamente adaptativa, continúa expandiéndose por España a un ritmo alarmante. Las altas temperaturas y la acumulación de agua en objetos cotidianos favorecen su reproducción y aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades tropicales.

Desde Anecpla insisten en que la colaboración ciudadana es clave. De hecho, el 21% de los avistamientos de mosquito tigre en la última década han sido comunicados gracias a herramientas de ciencia ciudadana como la app Mosquito Alert.

Las cinco claves para prevenir su reproducción, según Anecpla, son:

1. Vaciar con frecuencia los platos de las macetas.

2. Renovar y cubrir el agua de piscinas infantiles.

3. Mantener limpios los desagües y canalones.

4. Cambiar con frecuencia el agua de los bebederos de animales.

5. Tapar o retirar cualquier recipiente que acumule agua.

El mosquito común, una amenaza real

La fiebre del Virus del Nilo Occidental lleva poniendo en jaque la Salud Pública del Sur de España desde el primer brote que tuvo lugar en 2020 y que es transmitida por el mosquito Culex (género pipiens y perexiguus). Se trata de una zoonosis donde tanto los équidos como los seres humanos ejercen de huéspedes finales del virus, por lo que no transmiten la enfermedad, pero sí la padecen.

Por este motivo, se recuerda que las medidas de prevención de la infección en humanos se deben centrar en evitar las picaduras, empleando todas las medidas necesarias, como colocar telas mosquiteras en ventanas y puertas, así como, en la medida de lo posible, evitar transitar por zonas de humedales al atardecer y el amanecer o usar manga larga y repelentes si es necesario.

Un reto global que requiere respuestas locales

“El cambio climático, la globalización y las lluvias torrenciales están haciendo de España un entorno cada vez más favorable para la reproducción de estos vectores”, señala Galván. “Debemos actuar desde ya, con campañas de concienciación, tratamientos sostenibles e iniciativas que implican al sector profesional de la Sanidad Ambiental”. España es una puerta de entrada para especies invasoras por su posición geográfica, por lo que la vigilancia y el control deben intensificarse en todo el territorio nacional.

“Hemos de mantenernos en situación de alerta”, afirma el director general de Anecpla, “ya que nuestro país juega un papel fundamental, por cuanto que se sitúa en un eje geográfico de tránsito global muy importante. Además, España es la puerta de entrada de otras no pocas especies de mosquitos y otras especies invasoras, con el riesgo sobre la Salud Pública que esto conlleva. Por todo ello”, afirma, “es imprescindible que la sociedad en su conjunto, desde las Administraciones Públicas hasta la ciudadanía, incrementemos las medidas de vigilancia, prevención y control oportunas que ejerzan de contención necesaria en la expansión de este peligroso insecto”.

La relevancia del enfoque One Health

Desde la misma asociación se subraya la necesidad de que los planes destinados a prevenir y responder ante enfermedades transmitidas por vectores —como la Fiebre del Virus del Nilo Occidental— se desarrollen bajo el enfoque One Health (“Una sola salud”). Este enfoque implica la colaboración coordinada entre todos los sectores relacionados con la enfermedad: salud humana, salud animal, control de vectores, medio ambiente, entre otros.

“Los desafíos que el cambio climático y el aumento de las temperaturas plantean a la Salud Pública no podrán ser superados sin adoptar una visión integral como la que ofrece One Health, que considera de forma conjunta la salud de las personas, los animales y el entorno. Estamos siendo testigos de un cambio de paradigma que requiere, con urgencia, una transformación en la forma de abordar los problemas y en la toma de decisiones. De no hacerlo, nos enfrentamos a un escenario de fracaso.”