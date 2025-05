Las fotos del papa León XIV en sus visitas a Castilla y León

La Diócesis de Palencia se suma al júbilo de la Iglesia tras la elección del papa León XIV como nuevo pontífice. Curiosamente, el nuevo papa, de la orden agustina, tiene conexión con Palencia ya que el 26 de abril de 2016 estuvo presente en la Catedral de Palencia durante la ordenación episcopal de Manuel Herrero. En un mensaje cargado de fe y optimismo, el obispo de Palencia, Mikel Garciandía Goñi, expresó su profunda gratitud a Dios por este “don” e invitó a los fieles de la diócesis a acompañar al Papa León XIV con oración ferviente y comunión filial. “Con gran alegría hemos recibido la feliz noticia de que la Iglesia tiene un nuevo papa”, afirmó Garciandía, evocando el momento en que, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, se anunció al mundo. “¡Tenemos papa!”. El prelado destacó que esta elección marca el comienzo de un “nuevo tiempo” para la Iglesia, una etapa que los católicos de Palencia acogen “con corazón esperanzado” y con la certeza de que “el Señor nunca abandona a su Pueblo”. En el contexto del Jubileo 2025, convocado por el papa Francisco con la bula ‘Spes non confundit’ ('La esperanza no defrauda'), el obispo subrayó que la esperanza cristiana, arraigada en la fidelidad de Dios, es una luz que ilumina incluso “las noches más oscuras de la humanidad”. Asimismo, Garciandía expresó su plena comunión con la decisión del Colegio Cardenalicio que eligió a León XIV como el pastor que guiará a la Iglesia en los desafíos del mundo actual. “Esta elección nos invita a renovar nuestra confianza en el Señor, a mirar el futuro con esperanza y a ser testigos creíbles de un mundo nuevo”, señaló. El obispo destacó la relevancia de este pontificado en un contexto global marcado por el desencanto, la polarización y la incertidumbre, donde la misión del nuevo Papa será “exigente pero fecunda” si se sostiene en la “roca firme” de la esperanza cristiana. El mensaje del obispo incluyó una llamada a todos los fieles de la diócesis a dar gracias a Dios por el nuevo papa y a apoyarlo con oración constante. “Recemos para que el papa León XIV, animado por la esperanza, pueda ser instrumento de paz, promotor de la justicia, sembrador de armonía y artífice de esa civilización del amor a la que todos estamos llamados”, exhortó. Además, pidió que el Señor fortalezca al pontífice con la gracia de su Espíritu, lo ilumine en su discernimiento y lo sostenga en las múltiples responsabilidades que asumirá al frente de la Iglesia. El obispo invitó a la comunidad diocesana a redescubrir “la belleza de ser Iglesia, Pueblo de Dios en camino”, y a vivir este pontificado como una oportunidad para avanzar hacia la plenitud del Reino. Garciandía concluyó su mensaje con una bendición afectuosa para todos los fieles, animándolos a abrazar este nuevo capítulo de la historia de la Iglesia con fe y compromiso renovados.

Los agustinos de Salamanca recordaron hoy el carácter “feble, alegre y cercano” de Robert Francis Prevost, el nuevo papa, llamado León XIV como pontífice, tras su paso en varias ocasiones por la ciudad. Así lo confirmó a Ical el prior de los Padres Agustinos en Salamanca, Jesús Torres, quien recordó que Prevost ocupó el cargo de superior general de la Orden de los Padres Agustinos durante 12 años, es decir, dos mandatos de seis cada uno.

Por esta razón acudió a Salamanca en varias ocasiones a visitar a la comunidad de religiosos agustinos que, en la capital del Tormes, reside en el Colegio San Agustín, y también vino a presidir, en el mismo lugar, y en alguna ocasión, el Capítulo de los Agustinos de España. “Es una ciudad que él conoce, yo he estado con él paseando por aquí, porque ha venido varias veces y también he estado con él en Perú”, explicó.

Jesús Torres mostró, en declaraciones a esta agencia, “mucha alegría” por ser el nuevo papa “un hermano agustino”. “Además, lo ha dejado claro en su discurso”, recalcó tras las primera palabras de Prevost en el Vaticano. “Yo he trabajado con él en varias ocasiones, por ejemplo en encuentros juveniles,y es una persona que llega mucho a los jóvenes y también es un gran misionero”, definió.

Sobre su sorpresa al ser elegido, reconoció que estaba en algunas quinielas. “Sí que apuntaba, para algunos, como candidato cercano. Porque es un hombre de consenso, de diálogo, muy preparado. No es un hombre radical, es equilibrado y entiendo que sería querido por el papa anterior y que va a seguir muchas de las puertas que dejó abiertas”, añadió.

Además, destacó su trabajo en la Orden a lo largo de sus 12 años como superior general. “Creo que esos años le dieron una visión muy amplia del mundo, y de lo que es la Iglesia Universal, porque hay agustinos en los cinco continentes, en casi todos los países, y los tuvo que visitar”, concluyo.