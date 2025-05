Así fue el primer viaje de León XIV a León

El padre Isaac recuerda perfectamente el primer viaje de Robert Prevost a León. «Fue en el verano de 1982, estábamos estudiando en Roma». El actual papa León XIV estudiaba Derecho Canónico, poco antes de ordenarse sacerdote, en el Angelicum de Roma.

Durante un mes y medio, siete agustinos recorrieron en una furgoneta diversas comunidades agustinas en España, entre ellas Salamanca, Valladolid y León. Además visitaron Pontevedra y las playas gallegas, donde se alojaban en una tienda de campaña «pues en Galicia no hay casas agustinianas». La anécdota de aquel viaje fueron las lluvias gallegas. «Poníamos la tienda en un prado para dormir y una noche nos soprendió la lluvia. Tuvimos que subir a la furgoneta empapados».

De León recuerda, además de las visitas a los principales monumentos, la excursión que realizaron por la montaña leonesa. «Fuimos por el desfiladero de El Cares, en plan turístico, con pantalón corto y camiseta». Visitaron la capital leonesa en una época en que los coches circulaban hasta las puertas de la Catedral.

En aquel viaje participó también el padre Pedro Morais, un asturiano que había estudiado en el colegio de los Agustinos en León y que estudiaba en Roma como el resto de la expedición. «Vino a profundizar su idioma español. Visitamos varias comunidades y también estuvo en mi casa, en Getxo, donde veraneaba mi familia, unos días», relata.

«En Roma coincidmos tres años y, aunque luego te vas distanciando, siempre hemos mantenido el contacto. Todos los años le felicito el cumpleaños y la Navidad y me responde», señala.

El padre Isaac tiene un recuerdo más cercano de Robert Prevost. En noviembre de 2024 volvieron a encontrarse en Roma en una curia general de los agustinos, cuando el estadounidense ya era cardenal y además prefecto del Discasterio de los Obispos, cargo para el que fue nombrado por el papa Francisco, que no cesó en su empeño hasta traerle desde Chicago a Roma.

«Le vaticiné que iba a ser Papa. Le dije: Ahora puedes votar y puedes ser votado. Tienes todas las cartas para ser Papa», comenta el agustino leonés. «Se asustó un poco y me dijo: eso no se dice, como diciendo que no le cayera esa breva», apostilla.

El agustino confía en que León XIV hará una gran labor en su pontificado. «Tiene muchas cualidades para afrontar los retos de hoy, la paz en el mundo tendiendo puentes, como ha dicho», asegura este profesor de Historia de la Iglesia que nació en Villalobar.

«Bueno, si sales, iré a verte», concluyó el leonés la conversación. Y en esas está. Todos los colegios de Agustinos de España piensan en que con el primer papa agustino tendrán la oportunidad de ser recibidos en el Vaticano con cierta facilidad.

En León fueron más osados y llegaron a pedir al director del colegio, el padre Valentín Lorenzana, que invitara al Papa a visitar León de nuevo, ahora como León XIV. «Ahora lo que toca es que nosotros podamos ir a verle en algún momento, ya veremos», afirma el religioso.

Por la mañana, la megafonía del colegio Buen Consejo de León anunciaba al alumnado que el nuevo Papa es un agustino en el que «profundizaremos más adelante porque es ya una figura importante de la iglesia», añade embargado aún por la emociín. «Estamos asimilando la noticia aún». El padre Valentín destaca la «sonrisa cautivadora y el carisma» de Robert Prevost, en la misma línea que otro agustino reconocido como es el recientemente fallecido Nicolás Castellanos, que descansa en su misión de Bolivia.

Desde allí llegan también los signos de alegría por la elección: «Estamos muy contentos y emocionados por el nombramiento del nuevo Papa agustino», señala Fabiola desde Santa Cruz de la Sierra.»

En el colegio de León se informó al alumnado del los vínculos del nuevo Papa con León, recordando que había visitado el colegio en el año 2002 con motivo de su centenario y que recibió la insignia de honor de la Asociación de Antiguos Alumnos Agustinianos.

Vicente Gutiérrez, presidente de honor de la asociación, recuerda que Robert Prevost, que era el prior general de los agustinos, celebró la eucaristía y luego asistió a la asamblea donde le impusieron la insignia como Alumno de Honor. «Estuvimos compartiendo con él un tiempo muy agradable». El trato cordial y el espíritu misionero del agustino dejaron huella en los leoneses.

«Se interesó por el colegio y me transmitió el espíritu de la orden, en la que la palabra respeto es la primordial», apunta Gutiérrez, que confiesa que «antes del cónclave pensaba para mí: Mira que si sale Papa». Ahora le emociona saber que «he tenido un Papa a mi lado».

La Asociación de Antiguos Alumnos Agustinianos no se olvidó nunca de Prevost. El Alumno de Honor de los Agustinos de León fue creado cardenal por el Papa Francisco el mismo año en que la asociación cumplió su centenario, en 2023. La asociación, que coloquialmente se denominana la ‘Cuádruple A’, le envió a Robert Prevost un álbum conmemorativo de este centenario con una carta de felicitación por su nombramiento como prefecto del Dicasterio de los Obispos, un cargo de máxima confianza para el que Francisco reservó al cardenal estadounidense y peruano con raíces españolas.

Javier Cuadrado, presidente de la asociación, encomendó la misión de hacer llegar el obsequio a Prevost al sacerdote leonés y prelado de honor de la Santa Sede, José Manuel del Río. «A León XIV le conozco porque tenía su oficina del Dicasterio de los Obispos encima de la nuestra (el Dicasterio para el Culto Divino, del que Del Río es administrador)», relata desde Roma.

Habitualmente, coincidían en el ascensor. En aquella ocasión, «hice de cartero y le entregué el sobre que me dieron en León en la oficina del segundo piso del número 10 de Pío XII». Robert Prevost contestó atentamente al presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Agustinianos de León con una misiva fechada el 8 de enero de 2024. «Le agradezco sus cordiales felicitaciones por mi nombramiento como prefecto del Dicasterio de los Obispos y como Cardenal de la Santa Iglesia», dice la carta que conserva Javier Cuadrado.

De la amabilidad del nuevo Papa no quedan dudas. «He recibido con mucho gusto el libro que me ha enviado y el cual doy gracias a Dios por todo el bien que ha concedido a todos ustedes en estos 100 años como Asociación. Con estima. Robert Card. Prevost OSA».

«Es una persona sensata, inteligente, escucha mucho, es observador, va buscando el bien y se integra fácilmente», destaca el padre Pedro Morais al mencionar las cualidades con las que se viste el nuevo Papa.»Va a hacer un buen servicio, como buen agustino se regirá por la máxima de que somos diferentes personas pero todos en un corazón hacia Dios». En su sonrisa ve «paciencia, empatía y un poco de retranca».

Otro agustino que ha coincidido en dos ocasiones con Robert Prevost es el padre Alonso, oriundo de Mayorga de Campos y que reside en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de León.«Es un hombre muy prudente y de mucha vida interior. No dice una palabra de más y tampoco una de menos».