El secreto para que una relación de pareja dure 60 años

«Menos mal que salió bien». Magdalena Castrillo repite esta frase a sus cuatro hijos cada vez que recuerda su matrimonio, hacer 60 años, con Mariano Martínez. El noviazgo apenas duró unos días, si es que a esos encuentros esporádicos en los que él iba a verla en bicicleta desde San Esteban de Villacarbile hasta Bercianos del Páramo se le puede llamar noviazgo. «Nos conocíamos de vernos, pero muy poco». Mariano se fijó en ella en las fiestas de Bercianos del Páramo. «Bailé con ella y me gustó». En los pocos encuentros de la pareja supo que quería casarse con ella. «Me dijo que si nos casábamos y le dije que no», recuerda Magdalena, «entonces me dijo que se iba a Alemania y yo le dije que bueno, que se fuera». Y se fue. Mariano emigró con sus hermanos y en Alemania trabajó de peón de la construcción. Pero no dejó de insistir. Las cartas llegaban a la casa de Magdalena hasta que en una respuesta de vuelta ella dijo ‘si’. Los dos tenían 29 años. Se casaron el 24 de febrero de 1965y se fueron a Alemania, donde estuvieron hasta su jubilación. «Allí estuvimos muy bien. Tres de sus hijos —tienen cuatro—, se casaron y viven allí todavía. Ayer fueron la única pareja que celebró las bodas de diamante en el acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de León. «Menos mal que salió bien», les dice Magdalena a sus hijos. Y salió bien porque, según Magdalena sostiene y corrobora su hija «yo siempore digo que lo que él decida, lo que haga él está bien hecho. Todos me decían y me dicen que he tenido suerte». Sesenta años «sin ninguna complicación importante» en el que los dos se han compenetrado. A sus 90 años los dos coinciden en que «ahora las parejas duran poco porque no aguantan nada. Para mí lo más terrible hubiera sido una separación», dice Mariano.