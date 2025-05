La mitad de las agresiones sexuales se producen antes de los 15 años

Publicado por Doménico Chiappe Madrid Creado: Actualizado:

La investigación «más completa» sobre la prevalencia de la violencia sexual contra menores realizada hasta ahora, con datos de más de 200 países, arroja resultados alarmantes, que confirman la alta prevalencia que tiene este tipo de agresiones sobre los niños. Una de cada cinco mujeres y uno de cada siete hombres vivieron este tipo de experiencias traumáticas en la infancia, según el estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, publicado en The Lancet, y que incluye información de España entre 1990 y 2023.

Se pone el foco en la primera vez que los supervivientes: 42% de ellas y 48% de ellos fueron víctimas de agresiones y abusos sexuales antes de los 16 años. Todavía peor: el 8% de las mujeres y el 14% de los hombres tenían menos de 12 años. En Europa la media de víctimas se sitúa en el 19% de las mujeres y el 15% de los chicos, un porcentaje sin cambios desde 1990 y sin que importara los ingresos del país. En España el 10,8% de ellas y el 12,2% de ellos han sufrido estas agresiones.

«La prevalencia de la violencia sexual contra menores es alta: casi una de cada cinco mujeres y uno de cada siete hombres en todo el mundo son sobrevivientes», indica el trabajo Prevalencia de la violencia sexual infantil y edad de la primera exposición: un análisis global por ubicación, edad y sexo (1990-2023). Después de analizar 460 fuentes a nivel mundial, los autores del estudio también encontraron que el 18,6% de las mujeres y el 13% de los hombres «de entre 20 y 24 años sobrevivieron a la violencia sexual en el hogar, un hallazgo que destaca la prevalencia de esta violencia incluso en generaciones recientes». Si la recopilación de datos se prolonga hasta los 24 años, la prevalencia de violencia sexual se multiplica: el 67,3% de las mujeres y el 71% de los hombres «informaron haber sufrido alguna vez violencia sexual».

Un problema oculto

«Nuestro análisis sobre la edad de la primera experiencia de violencia sexual mostró que esta suele ocurrir por primera vez durante la infancia y la adolescencia», confirman los autores del artículo, que advierten, sin embargo, que los datos de los abusos sexuales en menores no se recogen por igual en todas las regiones. Es decir, se conoce sólo una parte del problema. De los 204 países, no había «fuentes» en 63 para los casos de mujeres y 127 en el de los hombres, lo que invisibiliza la problemática. Sólo 15 los tenían actualizados después de 2020, casi la mitad no los tenían desde 2010 y en el norte de África y Oriente Medio no hay datos sobre la prevalencia de violencia sexual en hombres yen general el 23% de los datos totales provino de la última década. De eso no se habla. «La disponibilidad de datos fue mayor para mujeres que para hombres; en 64 localidades, hay datos para mujeres, pero ninguno para hombres. Todos los países que disponían de datos para hombres también contaban con datos para mujeres». Entre 16.786 mujeres de 13 a 24 años que habían sufrido alguna vez violencia sexual, el 7,7 % la experimentó por primera vez antes de los 12 años, cifra que aumentó al 41,6 % antes de los 16 años y al 67,3 % antes de los 18 años. Entre 3.088 hombres de 13 a 24 años que informaron haber sufrido alguna vez violencia sexual, el 14,2 % experimentó esta violencia por primera vez antes de los 12 años, el 47,6 % antes de los 16 años y el 71,9 % antes de los 18 años.

El estudio "más completo" sobre violencia sexual hasta ahora, con datos de más de 200 países«La prevalencia de la violencia sexual contra menores es alta», indica el informe