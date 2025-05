El 23% de los mayores de León se medica para mitigar la soledad

Un momento del debate sobre la soledad no deseada organizado en el Palacio del Conde Luna.Virginia MOrán

Una de cada cuatro personas mayores de 65 y más años del municipio de León siente soledad no deseada con relevancia clínica que requiere del uso de ansiolíticos o antidepresivos para mitigar sus efectos. Es uno de los principales resultados de la investigación realizada por un equipo de profesores y estudiantes de la Escuela Universitaria de Trabajo Social en colaboración con la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de León. Los resultados del estudio ha movilizado a todas las organizaciones, asociaciones y entidades que trabajan con las personas mayores de León para coordinar las políticas de acción que pongan freno a una realidad que va en aumento y uno de los principales objetivos de los debates del curso de extensión universitaria que programado en distintos escenarios de la ciudad hasta el 29 de mayo.

Amparo Martínez Mateos, profesora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de León y miembro del equipo de coordinador y ejecución técnica del Estudio sobre la soledad no deseada en el municipio de León, asegura que el estudio se plantea desde la doble previsión de servir de apoyo y orientación a los distintos planes de actuación que se lleven a cabo por parte de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de León, el resto de las administraciones públicas y entidades del tercer sector, para mejorar la eficacia y calidad de las distintas estrategias de atención, a la vez que servir de base al diseño de campañas de difusión, concienciación y sensibilización de la población leonesa frente al problema de la soledad no deseada. «Está demostrado que la soledad no deseada tiene consecuencias en la salud vascular, resfriados, neumonías y a nivel emocional, como la ansiedad y las depresiones, por lo que se necesita medicación», asegura Martínez Mateos.

El estudio, realizado en el municipio de León a personas de 65 años y más mediante entrevistas personales evidencia que la soledad no deseada de los mayores afecta de modo desigual a mujeres y hombres. «Está más presenta en las mujeres con una diferencia de cinco puntos porcentuales, lo que visibiliza la tendencia a un perfil femenino en las situaciones de soledad no deseada que va de la mano del sobreenvejecimiento». El 59% de las personas que se sienten solas tienen más de 86 años. Son las viudas las que sufren más, un 30,4% frente al 6,4% de las personas casadas.

El nivel de estudios también influye como condicionante. El 53% de las personas que dicen sentirse solos no tienen estudios o poseen estudios primarios, mientras que tienen ese sentimiento el 13% de los que están en posesión de estudios superiores. Vivir en un hogar unipersonal es un factor de mayor riesgo (el 36,3%). «El 28% de los mayores que se sienten solos tienen escaso soporte familiar, bien por falta de tiempo o porque viven en otro lugar».

La soledad va por barrios

La soledad no deseada se vive de manera desigual según los barrios. En San Claudio, Puente Castro, Crucero, La Vega y Armunia son las zonas que presentan una mayor población que experimenta soledad tanto de grado moderado como severo, con un 36%, 33,3% y 33,3%, respectivamente. Los barrios con menor soledad son La Palomera-San Mamés y El Ejido-Santa Ana, por debajo del 10%.

Los problemas de movilidad y las barreras arquitectónicas tante en edificios como en los entornos urbanos son fuentes desencadenantes de soledad en los mayores. La directora del Credei, Rosa Isabel González, defiende la organización de actividades en los barrios «cuanto más próximos, mejor. Las políticas tienen que ir dirigidas para que las personas sepan vivir la vejez con optimismo y participen en las actividades con facilidad».

La jefa de servicio de Familia, Infancia y Acción Comunitaria del Ayuntamiento de León, Julia Martínez, destacó la preocupación por los datos del estudio. «En León viven 70.000 personas mayores de 65 años. Desde los Ceas se presta atención a las necesidades, pero se nos puede estar escapando qué hacen cuando salen y dónde van. Hay muchas acciones que se pueden hacer y necesitamos coordinarnos para ser más eficientes en la detección de la soledad no deseada y dar una respuesta. Es un asunto complejo, a veces llegan a un nivel que son incapaces de reaccionar y comunicar lo que les pasa, por eso es importante la detección y la prevención y que los servicios municipales de ayuda a domicilio, teleasistencia y el apoyo familiar sea más eficiente», con la coordinación de los servicios sociales y sanitarios. «El sentido de pertenencia es muy importante. Las necesidades emocionales y psicológicas no son de segundo nivel».

