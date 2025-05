Vuelven fuerte las pamelas

Publicado por Inmaculada Tapia León Creado: Actualizado:

Las pamelas vuelven con fuerza esta temporada al universo nupcial en el que madrinas e invitadas han sido tradicionalmente sus valedoras. Ahora, cruzan la línea y son las novias las que lucen en su camino al altar este accesorio, tal y como hizo Bianca Jagger en los 70. No todo vale; en un día clave como una boda, la pamela tiene su protocolo. Los artesanos sombrereros, Felipe Vivas y Manuel Carrión lideran la firma sevillana Vivascarrión y son especialmente puristas preservándolo. «Una pamela excede en al menos cuatro dedos el ala de un sombrero; no debe sobrepasar los 50 centímetros y tampoco sobresalir de los hombros», detalla Felipe Vivas, que destaca que no le gusta que excedan los hombros, aunque reconoce que en el diseño se viven «momentos de deconstrucción de la imagen». Salir de lo convencional y desafiar los códigos clásicos son la clave que inclina a una novia a elegir una pamela con velo, «símbolo de pureza y tradición", apunta el creador de moda nupcial Alex Vidal.

Incide en que las novias de hoy reinventan y fusionan los códigos, una razón fundamental para que las pamelas hayan dado el salto como accesorio de invitadas y madrinas a la protagonista del día, la novia.

«La pamela con velo es elegancia, frescura y actitud», sentencia Vidal, que apuesta por pamelas escultóricas, incluso para novias, adornadas con velos ligeros, aunque no todas se deciden a incorporarlo. La firma Zahati, especializada en su confección, hace de ellas el complemento estrella, porque aportan un «aire de diferenciación que no se iguala con ningún otro».

Felipe Vivas apunta que esta tendencia tiene mucho que ver con el hecho de tener dos o tres diseños para el día del enlace y hace hincapié en que, en caso de ser la elección de la novia, debería descubrirse en el altar.

Invitadas como referente

El creativo reconoce que su mente está dividida con este accesorio. «Siempre intento que la madrina o una invitada lleve lo que más le favorezca» y no siempre sucede con las pamelas, depende mucho del rostro y el diseño. Vidal desvela que esta temporada son tendencia las realizadas con organza y alambre, «para dejar pasar la luz y descubrir la mirada", en tonos crudos y teja. Tratándose de pamelas XXL, siempre será un referente la que llevó la infanta Elena en el enlace de su hermana, la infanta Cristina.