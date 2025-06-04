SERVICIO GRATUITO DE CASTILLA Y LEÓN
58.000 usuarios con teleasistencia pública
Móviles, sensores de caídas, inactividad o presencia y detectores de humo, gas, monóxido de carbono y fugas
El número de usuarios del servicio público y gratuito de la teleasistencia de la Junta de Castilla y León ha superado los 58.000, una cifra muy superior a los 50.000 beneficiarios que se fijaron como objetivo para finales de 2025. Una herramienta «útil» y «eficaz», según la Consejería de Familia, que, desde su puesta en marcha, no ha parado de crecer y consolidarse dentro del sistema de Servicios Sociales de la Comunidad, gracias a la atención personalizada, ya que cada usuario cuenta con un profesional de referencia que conoce sus necesidades.
La Junta adjudicó el último contrato único de la teleasistencia para todas las provincias en 2023 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Serveo y Sanivida, con un presupuesto de 39,8 millones de euros a repartir en tres años y prorrogable hasta los cinco.
La versión más moderna de este servicio está basada en comunicaciones automáticas con dispositivos móviles, sensores de caídas, inactividad o presencia y detectores de humo, gas, monóxido de carbono y fugas de agua e incluso geolocalizadores. «Se van instalando progresivamente por que no todos los usuarios tienen las mismas necesidades», añadió.