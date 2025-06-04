El cerebro distingue si habla con una Inteligencia Artificial

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La responsable de la Unidad de Neuromodulación del Servicio de Neurología de Olympia Quirónsalud, la doctora Vanesa Pytel, explicó este martes que el cerebro reacciona de forma diferente dependiendo de si se está conversando con una persona o con un asistente virtual basado en Inteligencia Artificial (IA). «Las conversaciones humanas son un fenómeno neurobiológico complejo. Cuando hablamos con otra persona, nuestro cerebro activa múltiples redes de procesamiento. No sólo desciframos palabras, también interpretamos gestos, tonos, pausas, emociones, silencios. Áreas como la amígdala, la ínsula y la corteza prefrontal medial se activan para descodificar lo que el otro siente, no sólo lo que dice», explica Pytel. Tras ello, comparó las conversaciones con seres humanos con «bailar un tango", considerando que para ambas acciones se requiere de «atención plena", «sincronía emocional» y «adaptabilidad", recalcando que «cada paso, cada pausa y cada mirada construyen un tejido invisible que conecta mentes y corazones». Sin embargo, hablar con una IA hace cambiar el patrón cerebral pues, aunque el lenguaje se continúa procesando, se «apaga» la respuesta emocional, obteniendo una interacción más lógica y más técnica, en la que el cerebro analiza sin empatizar.