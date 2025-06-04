Apoyo de Aspaym a las víctimas del terrorismo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AVTCyL), Sebastián Nogales, y el representante de Aspaym Castilla y León, Francisco Sardón Peláez, han firmado un acuerdo de colaboración destinado a llevar a cabo de forma conjunta iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las víctimas del terrorismo y a promover la inclusión social.

El convenio contempla varios ámbitos de actuación, entre ellos la rehabilitación, mediante la cual Aspaym Castilla y León prestará servicios a las personas derivadas por AVTCyL en sus centros, aplicándoles las mismas tarifas que a sus socios sin discapacidad.

El acuerdo también establece facilidades para que los miembros de AVTCyL y las empresas colaboradoras puedan beneficiarse de descuentos en el complejo turístico adaptado «El Bosque de los Sueños», un espacio diseñado para el descanso y la convivencia sin barreras, ubicado en El Bierzo.

En el ámbito de la salud, se ofrecerán descuentos en la adquisición de productos ortopédicos y ayudas técnicas, además de asesoramiento especializado para que cada persona pueda alcanzar su máxima autonomía. Ambas entidades colaborarán en materia de accesibilidad digital.