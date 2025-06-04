El hilo de las luchas de las mujeres

La historia de las mujeres que precedió a la creación de la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán hace 50 años desfiló ayer en el Museo de León de la mano de Eloína Terrón.

Trabajadora social de profesión y feminista de convicción, esta activista y política leonesa ha explorado el género documental para rescatar episodios de la memoria histórica.

En ‘Los campos del silencio’ se adentró como guionista y con Chus Domínguez en la dirección en los campos de trabajo forzados durante el franquismo, movida por la curiosidad y el olvido del que existió en su pueblo, Fabero, cuando la dictadura empleó las minas como una extensión de sus penales.

‘Mujeres en la II República: Constructoras de derechos y utopías’ explora en los logros de las mujeres que se consiguieron en el primer tercio del siglo XX y que tuvieron su máximo esplendor durante la etapa republicana hasta el fin de la Guerra Civil.

A través de referentes como Margarita Nelken, que escribió a principios del siglo XX un ensayo sobre la condición de la mujer en España, de Federica Montseny, la primera ministra que ha tenido España y que aprobó la primera ley del aborto, o Victoria Kent, la gran reformadora de las cárceles durante el periodo de la II República, Terrón saca a la luz la actividad política, sindical y social que tuvieron las mujeres antes del franquismo.

«Más allá de Clara Campoamor, por el voto femenino, de la mayoría de estas mujeres nunca había oído hablar», señala Terrón. Fueron la avanzadilla de unos avances inéditos en España que se truncaron con la dictadura, cuando «la mujer sufrió la represión económica y social del encierro en casa y la negación del acceso público bajo el ‘ideal’ del ángel del hogar», señala.

El hilo con aquellas luchas nunca se perdió y las une a la creación, hace 50 años, de la asociación Flora Tristán, «y a las luchas de las mujeres en la actualidad». La prostitución o la maternidad de las que escribía Nelken a principios del siglo XX siguen en el debate de la actualidad.

Las historiadoras como Mary Nash, que protagoniza una de las entrevistas más amplias del documental, y Laura Ruiz dan la visión científica. El documental recoge también las voces de mujeres que vivieron en primera persona aquella época como Sara Berenguer, secretaria regional del comité de Mujeres Libres; María Belloch, presidenta de la Unión de Mujeres Españolas en Marsella, dirigente de la JSU y miembro de la resistencia francesa frente al nazismo, o la brigadista internacional argentina Fany Edelman, quien confiesa que su paso por España le cambió la vida. Junto con las luchadoras antifranquistas, «con convicción y fuerte implicación», «lanzan un mensaje de esperanza» y «nos muestran que la justicia social y la igualdad hay que pelearla siempre». Mujeres anónimas como las leonesas Felicitas Lizaso y Asunción Marcos dan otro rostro del silencio que recayó sobre esas luchas y sus logros, apunta la directora, es el ejemplo de «la represión tan larga y la violencia simbólica enorme sobre las mujeres».

