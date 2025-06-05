Ni Carmen ni José: estos son los nombres preferidos para los recién nacidos en León

Hay nombres que, por singulares, no necesitan apellido. Y al revés. Entre los cincuenta nombres más puestos desde el año 2020 en la provincia de León no hay ninguno de estos singulares. A Maria Carmen y Manuel, que triunfaron en los años 60 y siguen siendo mayoría en la provincia de León, con 5.731 mujeres y 5.035 hombres que llevan esos nombres. Se adelantan Lucía y Martín, que siguen dominando el santoral provincial en los últimos años. Desde el año 2020, las familias leonesas que tienen niños apuestan por los nombres de Martín, Mateo, Hugo, Lucas, Leo, Pablo, Enzo, Adrián, Diego, Daniel, Marco, Mario, Alejandro, Manuel, Izan, Oliver, Gael, Bruno, Luca y Marcos.

Para las niñas prefieren Lucía, Sofía, Martina, Valeria, Danela, Mía, Vega, Lara, Julia, Alba, Emma, Vera, Noa, Olivia, Paula, María, Jimena, Sara, Aitana y Valentina. Con los apellidos no hay sorpresas en León. Fernández, García y González son mayoría, la misma tendencia que en toda España, donde triunfan los García y los Rodríguez.

Los nombres clásicos, los de toda la vida, siguen en declive en España, pero todavía se imponen como los más frecuentes Antonio y María Carmen, que llevan 603.004 hombres y 624.368 mujeres, según la estadística publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos muestran que en España hay, además, 534.398 hombres con el nombre de Manuel, 501.731 con el de José y 436.217 con el de Francisco. La lista de los 10 nombres masculinos más frecuentes la completan David (372.358), Javier (309.583), Daniel (308.465), Juan (305.208), José Antonio (295.837) y Francisco Javier (283.058). Entre las mujeres, además de María Carmen, hay 551.105 que se llaman solo María y 340.920 que se llaman solo Carmen. Y el top 10 de los femeninos incluye también los de Ana María (266.129), Laura (258.829), María Pilar (251.964), María Dolores (244.574), Isabel (241.094), Ana (238.727) y María Teresa (238.554).

Los de mayor edad media son Acracia (86,6 años), Fraternidad (86,1), Crescenciana (83,2), Lupicinia (83,0) y Eutiquia (82,3) entre los femeninos y, por debajo, Frumencio (79,2), Valerico (78,1), Basilides (76,5), Hans Rudolf (76,2) y Hans Gunter (76,2). Los de menor edad media son Aizal (0,7 años), Ayzal (1,1), Zunaisha (1,7), Irha (2,0) y Mirha (2,3) y Usayd (0,8), Osayd (1,2), Osaid (1,4), Muhammad Zohan (1,9) y Usaid (1,9).