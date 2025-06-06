La Luna gibosa en La Palomera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Leonesa de Astronomía continúa con sus actividades en la ciudad con motivo de su 50 aniversario. Este viernes, entre las 22.00 y las 00.00 horas, realizará una observación guiada de la Luna gibosa en el parque de La Palomera.

Es una actividad abierta a todos los públicos, aunque preferentemente a partir de los 12 años, y totalmente gratuita, sin que se necesario portar ningún instrumento para la observación.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de la observación lunar al aire libre mediante telescopios y equipos audiovisuales proporcionados por la propia asociación. La observación estará dirigida por divulgadores certificados de la A.L.A. y acreditados por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, quienes acompañarán al público en el reconocimiento de los principales accidentes geográficos visibles en la superficie lunar.

La Luna gibosa recibe este nombre por la protuberancia en la parte visible del satélite terrestre cuando está en fase creciente pero aún no es Luna llena.

La actividad se desarrollará con normalidad siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.