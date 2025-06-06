Menos huella ecológica con los tapones solidarios de San Juan de Dios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La campaña Tapones Solidarios de San Juan de Dios de León ha contribuido a reducir la huella ecológica con la recogida de 121.110 kilos en una década, 13.013 en 2024. Esta iniciativa solidaria del centro, que comenzó en 2015 a través de un trabajador del servicio de Mantenimiento, «permite cuidar del planeta, ya que los plásticos se fabrican a partir del petróleo —un recurso natural no renovable-, a la vez que ayuda a menores con discapacidad de la provincia gracias a los fondos obtenidos al reciclarlos».

Cuando se reúnen aproximadamente tres toneladas de tapones, la mayoría de polietileno de alta densidad, se venden a la empresa Gestión y Protección Ambiental, que los tritura para formar una especie de escamas (granza) que la industria de fabricación de productos de plástico adquiere como materia prima, señaló Laura Abril, responsable de Solidaridad.

Los más de 22.000 euros recaudados con su recogida en estos diez años (casi 2.350 en 2024) han beneficiado a 33 menores con discapacidad. Colaboran 71 empresas, residencias, centros educativos, farmacias, asociaciones, espacios comerciales y ayuntamientos.