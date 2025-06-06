Cinco árboles autóctonos en el campus leonés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La zona verde de la Escuela de Ingenierías del campus de Vegazana fue el escenario de una de las acciones con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente en la ciudad. Una acción promovida por el Banco Santander por la sostenibilidad y el medio ambiente se materializó en la donación a la Universidad de León de cinco árboles autóctonos que fueron plantados en la zona verde de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial. Al acto asistirá, entre otros, la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección social de la ULE, Raquel Domínguez, así como el director del área de Ingeniería e Infraestructuras, Gabriel Martínez y la directora del área de Sostenibilidad y Calidad ambiental, Rebeca Martínez. En esta misma jornada, la entidad financiera ha impulsado para los más pequeños una visita guiada al Museo de las Colecciones (Mule), con José Carlos Alonso de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa.