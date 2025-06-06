Funerales ecológicos para despedirse sin dejar huella

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

¿Puede un funeral ser sostenible? Aunque durante décadas la relación entre el sector funerario y el medio ambiente ha pasado desapercibida, cada vez más ciudadanos y empresas se están replanteando cómo despedirse del mundo sin dejar una huella ecológica innecesaria.

En pleno debate global sobre sostenibilidad, incluso el último adiós está cambiando. El sector funerario se abre paso en el terreno de la innovación verde con alternativas que permiten despedirse de forma más consciente y respetuosa con el planeta.

El 52,5 % de los ciudadanos considera que los procesos de entierro y cremación tienen un impacto ambiental significativo según el estudio de Sigma Dos para el Observatorio de los Servicios Funerarios. Además, un 59,3 % cree que las empresas funerarias están comenzando a incorporar prácticas sostenibles. Esa percepción está tomando forma en productos y servicios que hasta hace pocos años eran impensables.

Los féretros tradicionales están dando paso a modelos fabricados con cartón reciclado y materiales compostables, que cumplen con la normativa sanitaria y reducen el uso de maderas tratadas y barnices tóxicos, especialmente en procesos de incineración. A ello se suma el avance en movilidad: muchas funerarias ya han electrificado sus flotas, incorporando vehículos eléctricos para realizar los traslados funerarios sin emisiones.

Un gesto simbólico y coherente con los valores de quienes han apostado en vida por un estilo de vida sostenible. España, tradicionalmente vinculada a la flor cortada en ceremonias de despedida, también empieza a cambiar de paradigma. Las coronas vivas con plantas en maceta, que los asistentes pueden llevarse y mantener en casa, reducen el desperdicio y prolongan el significado del homenaje floral.

También crece la demanda de urnas biodegradables que se integran en la tierra como sustrato de plantas y árboles.