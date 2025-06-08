León, altavoz de las personas con parálisis cerebral

El movimiento Aspace celebró en León su cita anual en la Comunidad. Con la voz alta y clara, el colectivo de asociaciones que representa a unas 7.000 personas en Castilla y León, reclamó un modelo de atención específica que contemple la multidiscapacidad. «No basta con adaptar lo que ya existe», señaló el manifiesto que leyeron personas afectadas y familiares.

«Vivimos con una condición compleja, diversa y muchas veces invisible», que «afecta de manera distinta a cada persona y viene acompañada de otras muchas discapacidades» que afectan desde el movimiento a la capacidad para comunicarse, señalaron en el manifiesto que leyeron de forma coral un grupo de personas con parálisis cerebral, familiares y voluntariado.

Alguna de las personas se ayudó de un ordenador que tradujo lo escrito a una voz para ser escuchado en las mismas condiciones que sus compañeros en el acto. La tecnología también ayuda, y mucho, a las personas con parálisis cerebral. El apoyo especializado centrado en la persona desde el comienzo de la vida hasta la vejez fue otra reivindicación principal. «Pedimos que no solo se acompañe, sino que se cuide, respete y empodere» a las personas que padecen esta singular discapacidad.

El Día Regional de Aspace se celebró en el Colegio Sagrado Corazón Jesuitas con la participación de unas 200 personas y la presencia de representantes de las administraciones públicas. La gerente de Servicios Sociales, Esperanza Vázquez Boyero, destacó la labor del movimiento asociativo de familiares y personas con parálisis cerebral. «Sois una garantía para la Junta de Castilla y León y la ley de apoyo a personas con discapacidad centrada en el proyecto de vida», subrayó.

Vázquez añadió que Aspace «está en sintonía con esta ley», que prevé apoyos para la familias, atención temprana, formación y actualmente presta especial atención al envejecimiento. También hizo hincapié en el desarrollo de la figura del asistente personal prevista en la Ley de Dependencia. Esperanza Vázquez destacó el papel de los trabajadores y trabajadoras del movimiento Aspace en la consecución de los derechos de las personas afectadas y sus familias. «Sois 400 personas en Castilla y León atendiendo a 7.000 personas con parálisis cerebral. No hay muchas empresas con este tamaño», señaló.

Representantes de las asociaciones con personas afectadas en el encuentro en León.

El presidente de Aspace Castilla y León, José Javier Cofreces, pidió un reconocimiento expreso para las madres al asumir que sobre ellas recaen los cuidados de las personas con discapacidad. «Es hora de consigan ser reconocidas como cuidadoras principales. Llevan la mayoría de la carga de las personas con parálisis cerebral», apuntó. Las madres «son las que sacan adelante a nuestros hijos», añadió al reconocer también el papel del voluntariado y los trabajadores y trabajadoras.

El presidente de Aspace León, Luis Manuel Rodríguez, señaló como anfitrión del encuentro que el movimiento asociativo es un ejemplo de «inclusión, apoyo y humanidad» al crear con sus servicios «una espacio de esperanza, apoyo y comunidad».

El gerente del área de salud de León, Francisco Pérez Abruña, destacó a Aspace León como un referente de atención a las personas con parálisis cerebral, una discapacidad que afecta al 2,5%—3% de la población. «Generalmente se manifiesta a edades tempranas y sus efectos duran toda la existencia» por lo que hizo énfasis en un modelo de atención coordinado entre los servicios de salud y de atención a la discapacidad.

