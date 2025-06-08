El feminismo en los debates filosóficos de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los debates filosóficos del IES Padre Isla en el Instituto Leonés de Cultura abordan este el lunes el feminismo. Dirigidos por el profesor Miguel Ángel de Castro Merino, con participación del alumnado y personas expertas, en esta ocasión las invitadas son la profesora Marta Madruga Bajo, autora de 'Feminismo e ilustración', y Margarita Martínez Trapiello, abogada histórica de León y autora de 'Soy mujer, no objeto'.

Dos mujeres feministas, activistas y teóricas, de diferentes generaciones con las que el público tendrá la ocasión de intercambiar posiciones.

La cita es a las 19.00 horas en la sala Región del ILC, como viene siendo habitual. El público participa con preguntas y reflexiones. El objetivo de los debates filosóficos es sacar fuera de las aulas la reflexión en torno a los temas e involucrar a la sociedad en un espacio compartido con estudiantes.