La ribera del Torío, más limpia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Como parte del compromiso con la protección del entorno natural y del medio ambiente, Cruz Roja en León ha realizado, este sábado, una limpieza de residuos en los márgenes del río Torío.

Esta acción se ha desarrollado con el objetivo de recogerlos y caracterizarlos para conocer qué se abandona, dónde y en qué cantidades, datos que se convertirán en conocimiento útil para la ciencia y la toma de decisiones a fin de impulsar políticas eficaces y medidas reales de prevención y reducción.

La acción está enmarcada en la 9ª edición de «1m² contra la basuraleza», del Proyecto Libera.