Muere el modista de la reina y de las fallas

Ha muerto Enrique Marzal, uno de los indumentaristas más populares de la Comunitat valenciana, según han confirmado varios familiares a través de redes sociales. El modista siempre dijo de él que había nacido entre sedas, tijeras y dedales. Tuvo una larga trayectoria en el mundo fallero y en el del espectáculo. Hijo de modista, cosió para Concha Piquer, Lola Flores, Carmen Sevilla, María Luisa Merlo, entre otras.

Marzal confeccionó trajes de valenciana para la reina emérita, la Rein El Gremio de Sastres y Artesanos de Valencia ha lamentado el fallecimiento del que considera «alma creativa de un oficio que amó con intensidad, respeto y una entrega admirable».

Sus compañeros de profesión lo recuerdan como un «profesional excepcional» y el «guardián» de su memoria colectiva.