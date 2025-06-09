Primera astronauta jordana y con misión a la vista
Salam Abu al Hija es la primera candidata jordana a astronauta que participará en una misión orbital prevista por Titans Space Industries Inc. en 2029 y para la que empezará su entrenamiento próximamente, informaron este domingo fuentes oficiales. «La primera candidata jordana a astronauta. Titans Space Industries Inc. elige a Salam Abu Al Hija para una misión orbital histórica de tres años de duración", anunció la televisión oficial jordana Al Mamlaka.
«Oficialmente he sido seleccionada como la primera candidata a astronauta jordana para comenzar un programa de entrenamiento de tres años con Titans Space Industries Inc.", afirmó en su perfil de Instagram la joven sobre esta misión de la empresa privada dedicada a la exploración y comercialización espacial. «Comenzaré mi entrenamiento en los próximos meses", añadió.