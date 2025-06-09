50 años haciendo barrio desde la parroquia de San Antonio de Padua

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La parroquia de San Antonio de Padua, en Armunia, celebró ayer el 50 aniversario de su creación con una placa conmemorativa con los nombres de los cuatro sacerdotes que la han atendido en este medio siglo: Víctor Lozano Prieto, Ramón Canseco Valladares, Antonio Suárez Rodríguez y Juanjo Ruiz Husillos.

Además se entregaron unas tallas en gratitud a entidades colaboradoras como Cáritas, Juan Soñador, Damas Salesianas, Junta Vecinal, Asociación de Vecinos, Salesianos, Centro Juvenil y Banco de Alimentos.

Los sacerdotes con el pedáneo de Armunia tras descubrir la placa.DL

Los actos conmemorativos continúan el miércoles 11 a las 19.30 horas con la presentación del libro '50 años de la parroquia de San Antonio de Padua', que recoge su historia a través de un recorrido por los hitos más importantes, los personajes y numerosas fotografías.