Santa María del Páramo vibró con las fringílidas

Santa María del Páramo acogió el primer Concurso Abierto de Silvestrismo con gran éxito de participación. Unos 50 ejemplares llegados desde Ávila, Toledo, Segovia y Zamora, además de las aportaciones de los socios leoneses, exhibieron sus dotes cantoras. El silvestrismo es la afición a la cría, cuidado y adiestramiento de aves fringílidas (jilguero, pradillo o verderón) para concursos de canto. La alcaldesa, Alicia Gallego, entregó los premios.