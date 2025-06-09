La filósofa Marta Madruga hila la genealogía feminista en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La filósofa y escritora leonesa Marta Madruga Prieto participa este martes en los actos culturales del 50 aniversario de la AFL Flora Tristán.

Dentro del programa de la II Escuela de Pensamiento Feminista, Madruga pronunciará la conferencia 'Genealogía feminista en España. Nuestras precursoras' a las 17.30 horas en el Museo de León.

La actividad se enmarca en la exposición '50 años de feminismo en León' que recopila documentos de diversa naturaleza sobre la historia del activismo de la asociación femeninista española en activo con más veteranía.

La exposición es una síntesis del legado tanto en pensamiento como acciones que este movimiento ha ido sembrando en la provincia desde sus comienzos en los albores de la democracia hasta la actualidad. La exposición puede verse hasta el 3 de julio en el Museo de León.