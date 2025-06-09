Diez años sin Pedro Zerolo, 'héroe' lgtbi

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Elevó el activismo LGTBI a la política y las instituciones, batalló con éxito por el matrimonio igualitario y fue la cara visible de un movimiento que exigía su justo lugar en la democracia y en la vida: Pedro Zerolo murió hace diez años y su legado continúa vigente en un colectivo que sigue peleando por sus derechos.

El 9 de junio de 2015, el político socialista y activista fallecía a causa de un cáncer. Diez años después de su muerte, sus compañeras activistas Beatriz Gimeno, Goti García Rodrigo y Carla Antonelli y la actual presidenta de Felgtbi+, Paula Iglesias, analizan para EFE la relevancia de su figura. Gimeno, que era presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales cuando se aprobó el matrimonio igualitario, destaca que él encarnó, a ojos de la opinión pública y de la clase política, la lucha del colectivo. «Todas las luchas necesitan encarnarse en una personalidad, en un héroe o heroína, alguien que concite lo que tenía Pedro, que reunía inteligencia política, caía bien y era capaz de generar consensos a su alrededor», señala Gimeno, que reivindica que junto a él trabajaron muchas activistas que consiguieron «llevar nuestra democracia a estándares europeos».

Zerolo nació en Caracas en 1960, creció en Canarias y se trasladó a Madrid, donde muy pronto se implicó en la lucha del colectivo LGTBI: fue presidente de Cogam entre 1993 y 1997 y entre 1997 y 2003 lideró la Federación Estatal de Lesbianas y Gays (hoy Felgtbi+). Fue en 2003 cuando dio el salto a la política de la mano del PSOE: fue concejal de Madrid en tres mandatos, formó parte de la ejecutiva del partido y fue secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG. La actual presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, destaca que fue «la cara visible de un movimiento que necesitaba verse reflejado en las calles y en las instituciones».