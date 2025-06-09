Diez años sin Pedro Zerolo, 'héroe' lgtbi
Este lunes se cumple una década del fallecimiento del líder socialista que fue referente en el avance de los derechos civiles del colectivo en España
Elevó el activismo LGTBI a la política y las instituciones, batalló con éxito por el matrimonio igualitario y fue la cara visible de un movimiento que exigía su justo lugar en la democracia y en la vida: Pedro Zerolo murió hace diez años y su legado continúa vigente en un colectivo que sigue peleando por sus derechos.
El 9 de junio de 2015, el político socialista y activista fallecía a causa de un cáncer. Diez años después de su muerte, sus compañeras activistas Beatriz Gimeno, Goti García Rodrigo y Carla Antonelli y la actual presidenta de Felgtbi+, Paula Iglesias, analizan para EFE la relevancia de su figura. Gimeno, que era presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales cuando se aprobó el matrimonio igualitario, destaca que él encarnó, a ojos de la opinión pública y de la clase política, la lucha del colectivo. «Todas las luchas necesitan encarnarse en una personalidad, en un héroe o heroína, alguien que concite lo que tenía Pedro, que reunía inteligencia política, caía bien y era capaz de generar consensos a su alrededor», señala Gimeno, que reivindica que junto a él trabajaron muchas activistas que consiguieron «llevar nuestra democracia a estándares europeos».
Zerolo nació en Caracas en 1960, creció en Canarias y se trasladó a Madrid, donde muy pronto se implicó en la lucha del colectivo LGTBI: fue presidente de Cogam entre 1993 y 1997 y entre 1997 y 2003 lideró la Federación Estatal de Lesbianas y Gays (hoy Felgtbi+). Fue en 2003 cuando dio el salto a la política de la mano del PSOE: fue concejal de Madrid en tres mandatos, formó parte de la ejecutiva del partido y fue secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG. La actual presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, destaca que fue «la cara visible de un movimiento que necesitaba verse reflejado en las calles y en las instituciones».