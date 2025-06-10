'Aires' para el asma y la Epoc

La exposición se ubica en la planta primera de las consultas externas del Caule.virginia morán

El Hospital de León acoge desde este lunes la exposición fotográfica «Aires» para visibilizar y sensibilizar las dificultades y retos en la vida de las personas que padecen asma y Epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). La exposición, ubicada en la planta primera, en el pasillo de acceso a la zona de consultas, convierte en protagonistas a los pacientes que posan abiertamente ante la cámara para expresar su perseverancia, superación e historias personales.

Jordi Ferrando, comisario y fotógrafo de la muestra, ha explicado en la inauguración que su objetivo ha sido «que las imágenes transmitieran la energía interior de quienes han participado en esta iniciativa. Para conseguirlo, hemos viajado por toda la Península para encontrarnos con personas que nos han abierto su corazón y nos han contado su camino vital, más allá de su historial clínico, mostrándonos las problemáticas de estas enfermedades crónicas».

«Cada una de las sesiones ha servido para entablar un diálogo visual entre el fotógrafo y los sujetos protagonistas, que nos ha permitido construir unas imágenes que reflejan la forma de ser de estas personas. Hemos elegido el blanco y negro porque, de este modo, resaltábamos aún más la sonrisa de sus ojos, un verdadero espejo de vitalidad y constancia del que aprender cada día», ha añadido.

Alfonso Rodríguez-Hevia, director gerente del Caule ha señalado que, con este tipo de iniciativas, coordinadas por el programa Caule Cultural —dirigido por la neumóloga Silvia García, presente también en la inauguración-, «el complejo asistencial avanza en la humanización de los espacios hospitalarios y en la concienciación sobre las enfermedades que sufren nuestros pacientes; en este caso el asma y la Epoc».

El gerente recordó que el pasado año, la Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León puso en marcha el Programa de Paciente Activo en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc) con el objetivo de mejorar el autocuidado y la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad crónica y ofrecer apoyo a sus cuidadores y familiares.

La muestra es fruto de la colaboración de los laboratorios Chiasi España y la Cátedra Inspira de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y está dirigida por Enric Arandes, CEO de Medical Media y director del portal Farmacosalud.