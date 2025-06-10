La salud sexual de la juventud en el punto de mira

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Sanidad lanzó este lunes una campaña para tratar de frenar las infecciones de transmisión sexual (ITS), que están disparadas en España y que tienen como grupo de edad con el mayor crecimiento de los contagios a los jóvenes, a los menores de 35 años.

El Instituto de Salud Carlos III indica que las principales ITS, patologías que pueden tener consecuencias graves y duraderas si no se tratan a tiempo, están desbocadas desde hace una década, pero especialmente desde hace tres años.

Los contagios por gonococo han aumentado un 42,6% en solo dos ejercicios, las infecciones de sífilis han subido un 24% en el mismo período y la transmisión de clamidia lleva creciendo a una media del 20% anual desde 2016. Su incidencia se ha multiplicado por cuatro. El mensaje de la campaña, que se difundirá este mes por web y redes sociales, tiene como foco a los jóvenes, ellos no se sienten interpelados", comentó Mónica García. "No son conscientes del riesgo que corren, sienten el problema como algo ajeno a su realidad. En definitiva, esta falta de percepción del riesgo hace que bajen la guardia y ahí es donde estos virus y bacterias «encuentran el terreno perfecto para seguir propagándose", añadió.

El objetivo, por tanto, es «desmontar creencias falsas", «hacer visible lo invisible» y fomentar la prevención y el autocuidado, para «reducir el caldo de cultivo en el que las ITS se acaban colando». Carteles con mensajes como 'Ya tendría que tener mala suerte...', 'Clara es mi amiga de siempre, hay confianza...' o 'Gonzalo y yo no lo usamos, muy raro sería...' terminan con un aviso 'Las infecciones de transmisión sexual no se ven, te confías...y se cuelan'. El primer equívoco que buscan corregir es que, a diferencia de lo que muchos jóvenes creen, sífilis o gonorrea no son males del pasado, algo vinculado a otros tiempos o generaciones o cuya transmisión solo se da en ambientes marginales o grupos de riesgo. Este error de apreciación, explicó García, «genera una falsa sensación de inmunidad"; el típico «a mí me va a pasar». El siguiente error es pensar que se está a salvo solo porque se tienen relaciones sexuales con «gente de confianza». Amigos, amigos de amigos, compañeros. Se baja la guardia y surge el problema. «El hecho de que una persona nos caiga bien, tenga valores parecidos a los nuestros o forme parte de nuestro círculo no significa que no pueda ser portadora de una ITS, aunque no lo sepa", aclaró la ministra. El tercer mensaje es que hay que convertir en algo habitual hacerse test periódicos para lograr una detección precoz, que asegura mejor tratamiento y permite cortar la espiral de contagios. La clamidia y la gonorrea, no dan síntomas y están ahí semanas sin dar señales. «Puedes tener una ITS, no notar nada y mientras tanto estar contagiando sin saberlo", explicó. El Ministerio de Sanidad sigue sin activar el programa de entrega gratuita de condones a los chicos de 16 a 22 años que anunció hace más de un año y que contaba con tener en marcha antes de las Navidades pasadas. García se limitó a decir que trabajan en ello. El año pasado se prometieron 10 millones para este programa.

